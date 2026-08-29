Reprodução X A ofensiva atingiu a região de Bucha, nos arredores da capital, e provocou uma grande explosão após um drone atingir um depósito

O número de mortos no ataque de drones russos ocorrido durante a madrugada deste sábado (29) na região de Kiev, na Ucrânia, subiu para 37, segundo autoridades ucranianas. Outras 42 pessoas ficaram feridas.

A ofensiva atingiu a região de Bucha, nos arredores da capital, e provocou uma grande explosão após um drone atingir um depósito. Mais de 370 moradores precisaram ser retirados da área por segurança.

A detonação também danificou prédios residenciais e uma instituição de longa permanência para idosos. Equipes de emergência permanecem trabalhando no local, e as autoridades não descartam que o número de vítimas aumente.

Explosão atingiu área residencial

Segundo as autoridades ucranianas, o drone que atingiu o depósito provocou uma forte detonação, causando danos em construções próximas.

A explosão aconteceu na vila de Myla, no distrito de Bucha, uma área que fica próxima à capital ucraniana e que já foi marcada por episódios de violência desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Reprodução X Ataque russo deixa 37 mortos perto de Kiev

Entre os locais afetados estão imóveis residenciais e uma instituição que abriga idosos. A retirada dos moradores foi realizada enquanto equipes avaliavam os danos e os riscos provocados pelo ataque.

Zelensky anuncia investigação

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que foram abertas investigações criminais para apurar uma possível negligência relacionada ao armazenamento das munições no local.

Segundo Zelensky, as regras de segurança determinam que munições não sejam armazenadas perto de casas ou outras áreas residenciais.

O presidente também afirmou que os responsáveis pelas decisões que levaram à situação deverão ser responsabilizados.

Este não seria o primeiro episódio semelhante na região. De acordo com Zelensky, uma explosão provocada por um ataque russo atingiu outro depósito de munições na região de Kiev há cerca de dois meses.

Em julho, uma ocorrência em Vyshneve deixou dez mortos e provocou danos em centenas de casas.

Ofensiva chega ao terceiro dia

O ataque deste sábado ocorreu no terceiro dia consecutivo de ofensivas aéreas russas contra Kiev e outras regiões da Ucrânia.

De acordo com Zelensky, pelo menos outras nove regiões também foram atingidas durante a madrugada. Na capital, as sirenes de alerta voltaram a tocar enquanto a Força Aérea ucraniana informava sobre novas ondas de drones.

Além das mortes na região de Bucha, outros ataques registrados ao longo do dia também deixaram vítimas.

Uma adolescente de 14 anos morreu após um ataque de drone no distrito de Boryspil, segundo o governador regional, Tymur Tkachenko.

Em Kiev, uma menina de 2 anos morreu depois que destroços de um drone abatido atingiram a capital, informou o prefeito Vitali Klitschko.

Guerra mantém pressão sobre a Ucrânia

A Rússia vem intensificando os ataques aéreos contra a Ucrânia, utilizando drones e mísseis em ofensivas contra Kiev e outras regiões.

Os drones de alta velocidade representam um dos principais desafios para a defesa ucraniana, que tenta identificar e interceptar os equipamentos antes que atinjam áreas urbanas.

A sequência de ataques mantém a população sob alerta e aumenta a pressão sobre as equipes de emergência, que precisam lidar simultaneamente com os danos provocados pelos bombardeios e com a retirada de moradores das áreas consideradas de risco.