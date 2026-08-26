Montagem/iG Confira 5 fatos que podem bombar hoje

Quartas de final da Copa do Brasil, o fim da taxa das blusinhas, a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Harry Styles em Nova York estão entre os destaques desta quarta-feira (26).

Clássico paulista nas quartas

O Palmeiras recebe o Santos nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Verdão de Abel Ferreira vem de uma vitória diante do Vasco da Gama, por 4 a 1. No confronto, Flaco Lopez fez dois gols.

O Peixe, por sua vez, empatou com o Mirassol em 1 a 1.

A presença de Neymar ainda é tratada com cautela pelo técnico Cuca contra a equipe alviverde, devido ao gramado sintético. No entanto, o jogador se colocou à disposição e pode formar uma dupla de ataque com Gabigol.

Vasco e Vitória duelam por vaga

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, também pelas quartas da Copa do Brasil.

Na zona de rebaixamento, o Cruzmaltino vive uma situação delicada. O Gigante da Colina sofreu a sua segunda derrota seguida pelo Brasileirão.

Já o Vitória perdeu para o Bahia por 2 a 0, em um jogo marcado por provocações.

Fim da taxa das blusinhas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o fim da "taxa das blusinhas" deve ser anunciado nesta quarta (26), após uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A cobrança de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 (R$ 257) já havia sido suspensa em maio pelo Governo Federal, por meio de uma Medida Provisória (MP).

No entanto, a decisão precisa passar por uma votação no Congresso até 8 de setembro para não perder validade.

Índice de inflação será divulgado hoje

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) será divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador define a inflação oficial no Brasil mensalmente, com base no consumo de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos.

Harry Styles faz maratona de shows em Nova York

O popstar britânico Harry Styles fará uma maratona de 30 shows no Madison Square Garden em Nova York, de 26 de agosto a 31 de outubro de 2026.

Somente na pré-venda, o Ticketmaster registrou cerca de 11,5 milhões de cadastros para a compra dos ingressos.

*Estagiária sob supervisão







