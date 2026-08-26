Foto: Reprodução / Redes sociais Jovem era natural do Paraná e havia iniciado faculdade de ciências biológicas em Criciúma (SC)

José Gustavo Rabelo, de 21 anos, foi formalmente denunciado por feminicídio e ocultação de cadáver da jovem Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos. Conforme a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o homem é acusado por assassinar a namorada com um mata-leão após ela ter decidido pôr fim no romance.

A denúncia foi enviada à Justiça na segunda-feira (24) e cita que o relacionamento, de poucos meses, era marcado por tentativas de reconciliação e términos. A morte aconteceu na madrugada do dia 07 de agosto. José manteve o corpo escondido até o dia 10.

O crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e motivado por menosprezo à condição feminina MPSC, em nota





José Gustavo Rabelo deverá responder por ocultação de cadáver e feminicídio qualificado, ou seja, crime cometido por razão do sexo feminino, com asfixia e uso de recurso para dificultar a defesa da vítima. O MPSC também pede indenização e R$ 100 mil aos familiares da vítima.

O investigado estádesde o dia 10 de agosto, mesmo dia em que o corpo foi achado e que confessou à Polícia Civil (PCSC) que tinha aplicado o mata-leão na jovem.

O iG procurou a defesa do acusado, que disse que não tem interesse em se manifestar.





Relembre o caso

Joviana foi encontrada morta em um quarto na casa do namorado, José, na segunda-feira (10). Ela passou alguns dias desaparecida, uma semana após começar a faculdade de ciências biológicas em Criciúma (SC), na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

Segundo informações MPSC e da PCSC, ela e José tinham comparecido em uma confraternização universitária na noite do dia 06 de agosto, retornando na madrugada do dia 07, à casa do namorado, em Sangão (SC).

De acordo com o delegado da PCSC, Murilo Silveira da Cunha, uma discussão aconteceu na madrugada de quinta (06) para sexta (07), após Joviana constatar mensagens com outras mulheres no celular de José, durante período em que estiveram separados.

Com isso, Joviana teria decidido terminar o relacionamento e ir embora da casa de José, quando o crime ocorreu. Segundo o MPSC, o investigado teria atacado a vítima pelas costas e dado o golpe “mata-leão”, como é conhecido popularmente.

Na mesma madrugada, o suspeito, que agora é acusado, teria iniciado o envio de mensagens simulando a vítima aos familiares.

A suspeita da mãe começou com o tom incomum dos textos, mas aumentou na segunda-feira (10 de agosto), quando a filha não voltou para casa mesmo tendo que trabalhar, com alegação de que iria ir direto da casa do namorado.

A mãe e a irmã da vítima avisaram a José que, caso Joviana não atendesse, iriam acionar a polícia. A Polícia Militar (PMSC) foi até a casa do suspeito, no bairro Santa Apolônia e encontrou o corpo da jovem.