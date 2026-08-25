As tarifas de pedágios de cinco praças da Via Araucária no Paraná sofrerão um reajuste de 5,3% a partir desta sexta-feira (28). Conforme a concessionária, a nova tarifa está prevista no contrato de concessão com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e estabelece novos preços conforme a inflação.
Dos cinco pontos, quatro ficam na BR-277 e um na BR-476. Para veículos leves, os novos valores subiram até R$0,60 e ficam entre R$9,80 e R$ 12,90. São eles:
- São Luiz do Purunã (BR-277): de R$ 9,30 para R$ 9,80
- Porto Amazonas (BR-277): de R$ 11,70 para R$ 12,30
- Irati (BR-277): de R$ 10,90 para R$ 11,50
- Imbituva (BR-277): de R$ 10,70 para R$ 11,30
- Lapa (BR-476): de R$ 12,30 para R$ 12,90
Somente em São Luiz do Purunã o aumento foi menor, de R$0,50. As novas tarifas entram em vigor a partir da 00h de sexta (28). Em todos os pontos, motociclistas são isentos.
Além da inflação, outros fatores técnicos previstos em contrato também são considerados. O reajuste foi autorizado e publicado no Diário Oficial da União (DOU).
A concessionária é responsável por 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais que integram o Lote 01, no Paraná.
Como ter desconto no pedágio da Via Araucária?
A partir do Desconto Básico de Tarifa (DBT), motoristas de veículos leves equipados com TAG pagam 5% mais barato em todas as praças.
Somado a isso, usuários frequentes das vias tem direito ao Desconto para Usuário Frequente (DUF), no qual a redução aumenta conforme a quantidade de vezes que se passa pelas praças ao longo de um mês.
Essa segunda modalidade se aplica automaticamente a usuários da TAG.