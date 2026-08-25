Montagem/iG Veja 5 fatos que podem bombar hoje

O início das quartas de final da Copa do Brasil, Carlos Alcaraz e Serena Williams na dupla mista do US Open, a nova temporada do reality show Estrelas da Casa, o frio no Sul e a audiência pública do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Lei Antifacção estão entre os destaques desta terça-feira (25).

Clássico mineiro nas quartas da Copa do Brasil

O Cruzeiro recebe o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça às 21h.

A equipe celeste vem de uma vitória contra o Flamengo, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Matheus Pereira decidiu nos acréscimos de voleio, enquanto Kevin Arroyo marcou ainda nos primeiros 15 minutos do segundo tempo.

O Galo, por sua vez, empatou com o Internacional em 0 a 0, no Beira-Rio.

Alcaraz e Serena Williams disputam dupla mista

O espanhol Carlos Alcaraz e a americana Serena Williams entram em quadra nesta terça, pelas duplas mistas do US Open.

O espanhol e americana podem enfrentar outros grandes nomes do tênis mundial ao longo do torneio: Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, Casper Ruud e Iga Swiatek, Mirra Aandreeva e Andrey Rublev, Elina Svitolina e Gael Monfils e Jessica Pegula e Taylor Fritz.

Nova temporada de Estrelas da Casa

A nova temporada de Estrelas da Casa estreia na Globo, com 32 participantes divididos em grupos.

O grupo Pop do mentor Junior Lima entra em cena para primeira parte do programa nesta terça. O grupo de Pagode está previsto para quinta-feira (27).

Frio no Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para geada no Rio Grande do Sul e em alguns municípios de Santa Catarina, como Bagé, Pelotas, Canguçu, Pinheiro Machado, Piratini e Jaguarão.

Nesta segunda-feira (24), por exemplo, São José dos Ausentes apresentou mínima de -3,7°C.

Lei da Antifacção

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça uma audiência pública sobre a Lei da Antifacção, que estabelece novas regras no combate a organizações criminosas, milícias e grupos paramilitares no Brasil.

A sessão, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, será realizada das 13h às 19h, em razão da posse do novo corregedor nacional de Justiça, ministro Benedito Gonçalves.

*Estagiária sob supervisão







