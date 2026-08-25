Abdib Fórum eleições 2026 Abdib

A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) recebe, nesta terça-feira (25), candidatos à presidência da república e também ao governo de São Paulo. O evento acontece na capital paulista e começa a partir das 9h. A programação conta com uma sabatina com cada candidato.

Durante a manhã, o evento é destinado aos candidatos à presidência. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) estarão presentes na sabatina. Além deles, Luiz Felipe Trevisan representa o candidato Flávio Bolsonaro (PL) e o vice-presidente Geraldo Alckmin representa Lula (PT).

Confira a programação:

09h30 às 10h20 | Luiz Felipe Trevisan, representando o candidato Flávio Bolsonaro, do PL



10 min - apresentação inicial do candidato

40 min - entrevista com Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice

10h25 às 11h15 | Candidato Ronaldo Caiado, do PSD



10 min - apresentação inicial do candidato

40 min - entrevista com Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice

11h20 às 12h10 | Candidato Renan Santos, do Missão



10 min - apresentação inicial do candidato

40 min - entrevista com Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice

12h15 às 13h05 | Candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, representando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT



10 min - apresentação inicial do candidato

40 min - entrevista com Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice

Após essa primeira parte, será feito um intervalo. Durante a tarde, a Abdib recebe Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT). Eles são candidatos ao governo de São Paulo.

Veja a programação:

14h30 às 15h30 | Candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos



10 min - apresentação inicial do candidato

50 min - entrevista com Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice

15h35 às 16h35 | Candidato Fernando Haddad, do PT



10 min - apresentação inicial do candidato

50 min - entrevista com Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice

Após a sabatina com Haddad, o evento está encerrado.

Durante a conversa com os candidatos, a Abdib vai mostrar uma agenda de propostas para a infraestrutura.

O documento reúne diretrizes e sugestões voltadas à ampliação dos investimentos, com foco no crescimento econômico sustentável e no desenvolvimento social do Brasil.

Abdib

A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada em 1955, com o objetivo ajudar a desenvolver a infraestrutura e a indústria de base do país, para apoiar o desenvolvimento econômico e social.

Segundo a instituição, os temas discutidos na Abdib podem ser agrupados em três grandes diretrizes:

propostas e monitoramento de medidas emergenciais;

projetos legislativos que criem perspectivas e atraiam investimento privado;

políticas de médio prazo que resolvam carências históricas do Brasil.

Para a Abdib, em tempos de crise, tanto empresas quanto governos procuram informações que ajudem a administrar danos e antever cenários.

Mesmo nesses tempos de urgência, a visão no horizonte não pode deixar de existir, conforme informou a entidade.



