Foto: Polícia Civil Homem é preso após agredir e torturar enteado de 12 anos

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tortura contra o enteado, de 12 anos, em Artur Nogueira, no interior de São Paulo. O caso veio à tona depois que o menino chegou sozinho a uma unidade de saúde do bairro Parque das Flores, com ferimentos graves e marcas pelo corpo.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e a Polícia Civil passou a investigar o caso. Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente contou que havia discutido com o padrasto e, depois disso, foi agredido com uma mangueira e com o cabo de uma marreta.

O garoto também relatou que o homem teria pisado em seu pescoço e o obrigado a permanecer ajoelhado sobre peças metálicas espalhadas pelo chão.

Profissionais de saúde levantaram ainda a suspeita de fratura no braço esquerdo. O menino precisou passar por avaliação médica.

Polícia encontra marreta dentro da casa

Após ouvir o adolescente, os agentes foram até a residência da família. O suspeito não estava no imóvel no momento da chegada das equipes.

Durante a averiguação, os policiais encontraram uma marreta que, segundo o registro da ocorrência, tinha características compatíveis com a descrição feita pela vítima. Também havia pregos, parafusos e porcas espalhados pelo chão da sala.

Foto: Polícia Civil Marreta e peças metálicas utilizadas pelo padrasto para agredir adolescente em Artur Nogueira

A porta do quarto do menino apresentava marcas de impactos que, conforme a ocorrência, seriam compatíveis com golpes de martelo. Os objetos foram apreendidos e passaram a integrar a investigação.

Mãe disse que companheiro queria "educar" o filho

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do adolescente tentou minimizar a situação e afirmou aos policiais que o companheiro teria agido com a intenção de "educar" o menino.

Ela contou que havia conversado com o homem e que ele teria prometido comparecer à delegacia posteriormente.

Diante da possibilidade de que o suspeito deixasse a cidade, os policiais iniciaram as buscas.

Câmeras ajudaram a localizar suspeito

Inicialmente, o homem afirmou aos agentes que estava trabalhando em Jaguariúna (SP) e que retornaria somente mais tarde.

No entanto, imagens do sistema de monitoramento de Artur Nogueira indicaram que ele já havia voltado para a cidade por volta do meio-dia. A partir das imagens, os policiais fizeram buscas e conseguiram localizar o suspeito na Rua Joaquim Maria Mathey, nas proximidades da casa da mãe dele.

Ele foi levado à delegacia e teve a prisão em flagrante registrada por suspeita de tortura.

Justiça mantém prisão

O homem passou por audiência de custódia e a Justiça decidiu manter a prisão. Ele permaneceu detido enquanto o caso segue sendo investigado.

A prisão em flagrante e os elementos reunidos até o momento não significam condenação. A investigação ainda deverá esclarecer a dinâmica das agressões e reunir as provas sobre o caso.





Investigação apura violência contra criança

Além das agressões relatadas pelo menino, outros relatos apresentados à polícia indicam que a investigação deverá verificar se havia um histórico de violência dentro da residência. O adolescente teria descrito episódios anteriores de agressão durante o depoimento.