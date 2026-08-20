FreePik Túmulos em cemitério

O Ministério Público de São Paulo vistoriou, nesta quarta-feira, o Cemitério Municipal São Judas Tadeu, conhecido como Cemitério do Picanço, em Guarulhos. A fiscalização foi motivada por relatos de mortes de gatos no local e teve como objetivo verificar as condições do espaço e reunir informações sobre os casos.

A ação foi realizada em conjunto com a Guarda Civil Municipal e órgãos da Prefeitura de Guarulhos. Os episódios envolvendo os animais têm provocado repercussão entre moradores e entidades de proteção animal.

Órgãos municipais participaram da vistoria



Participaram da vistoria representantes da Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal, das Secretarias Municipais de Saúde e de Justiça, da administração do cemitério e da Guarda Civil Municipal.

A diligência foi acompanhada pela promotora de Justiça Ana Carolina Wellington Costa Gomes e pela oficial de Promotoria Danielle Christina Soeiro de Deus.

O Ministério Público não informou, no material divulgado, quantos gatos teriam morrido nem as possíveis causas das mortes. A vistoria busca reunir elementos sobre o que vem ocorrendo no cemitério.