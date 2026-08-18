Pixabay O metano é o segundo gás que mais contribui para o aquecimento global

A rede de organizações ambientais e de pesquisa Observatório do Clima lançou nesta terça-feira (18) um relatório que reúne 37 soluções para reduzir as emissões de metano no Brasil. O gás é considerado um dos mais potentes causadores das mudanças climáticas. Apesar de permanecer entre 10 e 20 anos na atmosfera, o metano tem potencial de aquecimento 28 vezes maior que o gás carbônico. O Brasil é o quinto maior emissor do poluente, atrás de China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Segundo o Observatório do Clima, o país lançou 21 milhões de toneladas de metano na atmosfera em 2024.

As soluções apresentadas são direcionadas a quatro setores: agropecuária, resíduos, mudança do uso da terra e florestas e energia. A agropecuária, responsável por 75,8% das emissões brasileiras de metano em 2024, recebeu 15 propostas, que incluem mudanças no manejo de animais e resíduos, planejamento territorial, assistência técnica e acesso ao crédito. Para o setor de resíduos, o relatório apresenta 12 medidas, entre elas melhorias no manejo de aterros sanitários, eliminação de lixões, ampliação da coleta seletiva e aproveitamento energético de materiais.

Outras cinco propostas tratam de mudança do uso da terra e florestas, com ações para melhorar o monitoramento, a prevenção e o combate a incêndios na vegetação nativa. O relatório também apresenta cinco soluções para o setor de energia, voltadas à redução das emissões de metano nas cadeias de petróleo, gás e carvão, principalmente no combate a vazamentos e desperdícios nos processos produtivos. Segundo o Observatório do Clima, reduzir essas emissões é uma medida importante para conter o aquecimento global.