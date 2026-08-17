Divulgação/Prefeitura de Ipiuá Viatura da Polícia Militar da Bahia

Uma mulher de 39 anos e a filha dela, de 22, foram encontradas mortas dentro de uma casa na zona rural de Entre Rios, na Bahia, na sexta-feira (14). Um homem de 40 anos também estava morto no imóvel. A Polícia Civil apura a hipótese de duplo feminicídio seguido de suicídio.

*Alerta de gatilho: a reportagem a seguir contém informações sobre feminicídio e suicídio.

As vítimas foram identificadas como Iliane Cruz da Silva, de 39 anos, e Dandara Stefany Silva Martins, de 22. O terceiro corpo era de Antonio Carlos Santos Pitanga, de 40 anos. Dandara era filha de Iliane.

Os três foram encontrados em uma residência no povoado de Águas Compridas, em Porto de Sauípe, região do Litoral Norte da Bahia. Policiais militares chegaram ao endereço após receberem uma denúncia sobre uma possível ocorrência de homicídio.

Segundo o g1, Antonio era ex-namorado de Iliane. A principal linha de investigação considera a possibilidade de ele ter matado a ex e a filha dela antes de tirar a própria vida. A Polícia Civil ainda trabalha para esclarecer a sequência das mortes e a motivação.

Os corpos apresentavam ferimentos que podem ter sido provocados por arma branca. A informação ainda depende do resultado dos exames periciais, que deverão ajudar a reconstruir como cada uma das mortes ocorreu.

A Polícia Civil informou que expediu as guias para remoção dos corpos e realização das perícias. Testemunhas também serão ouvidas e outras diligências estão previstas. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Alagoinhas.

Informações preliminares apontam que Antonio não teria aceitado o fim do relacionamento com Iliane. Essa possível motivação, porém, ainda precisa ser confirmada pela investigação.

Bahia registrou 102 feminicídios em 2025

O caso ocorre pouco mais de três semanas depois da divulgação do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostrou que 102 mulheres foram vítimas de feminicídio na Bahia em 2025. O estado teve o quarto maior número absoluto do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O iG mostrou que o Brasil chegou a 1.571 feminicídios no ano passado, maior número da série histórica. Foram cerca de quatro mulheres assassinadas por dia por razões relacionadas à condição de gênero.

A Bahia também registrou outros casos recentes de violência doméstica. Em julho, o iG noticiou a prisão de um homem suspeito de tentar matar a companheira e os dois enteados em Santa Bárbara, no estado. Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que o ataque teria sido motivado por ciúmes.