Reprodução / @cumbicaeregiao (ig) | @cumbicaeregiao (fb) | @cumbicaeregiao (yt) | @myhoodbr Grafite transforma paredão da Dutra em galeria a céu aberto

Artistas retomaram neste sábado (15) e domingo (16) os trabalhos de grafite nas barreiras às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo . A iniciativa faz parte do Projeto Grafite, realizado pela RioSP, empresa da Motiva, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos e artistas da cidade.

A ação vem sendo desenvolvida em diferentes etapas ao longo do ano e tem como objetivo transformar o trecho da rodovia em uma galeria de arte urbana a céu aberto, valorizando a produção cultural local e modificando a paisagem para quem circula pela Via Dutra.





As intervenções acontecem nas barreiras da Via Dutra na região do Jardim Maria Dirce, em Guarulhos. O projeto já passou por outras etapas durante o ano e reuniu diferentes artistas para ocupar a estrutura com desenhos, personagens, letras e outras manifestações características do grafite.

A proposta não é apenas modificar visualmente a estrutura. As obras também incorporam mensagens relacionadas à segurança viária, mobilidade urbana, convivência e respeito à vida, conectando a arte ao cotidiano de quem utiliza a rodovia.

A curadoria do projeto prioriza trabalhos que possam ser compreendidos por quem passa pelo local e que estabeleçam uma relação com a cidade e com o ambiente da Via Dutra.

Arte urbana ganha espaço de grande circulação

A escolha do trecho da Dutra permite que os trabalhos alcancem um público muito maior do que o de uma exposição convencional. A rodovia é um dos principais corredores de ligação da Grande São Paul o com outras regiões do país.

Para os artistas envolvidos, a intervenção também representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade da produção cultural local.

Além do aspecto artístico, a iniciativa modifica a paisagem de um trecho que faz parte da rotina de milhares de pessoas que utilizam a rodovia diariamente.





Projeto já teve outras etapas

As pinturas deste fim de semana fazem parte de uma sequência de ações realizadas ao longo de 2026. Em etapas anteriores, diferentes artistas participaram da criação dos murais e ajudaram a ampliar a área ocupada pelas obras.

A ideia é que o espaço continue recebendo intervenções e se consolide como um ponto de destaque da arte urbana em Guarulhos.

A iniciativa também aproxima o grafite de um público que nem sempre frequenta galerias, museus ou centros culturais. Na Dutra, as obras ficam expostas diretamente no caminho de quem passa pela cidade.