Reprodução / Instagram Advogado Nelson Wilians

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (13) busca e apreensão contra o advogado Nelson Wilians, em São Paulo, durante a Operação Arena . A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas.

A operação mira um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas financeiras no Brasil e no exterior para ocultar a origem e o destino de valores. Entre as empresas investigadas está a PixBet, da Paraíba.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão.

Quem é Nelson Wilians

Aos 51 anos, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues é advogado e fundador do Nelson Wilians Advogados (NWADV). Nascido em Cianorte, no Paraná, ele se formou em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, em Bauru (SP), e fundou o escritório em 1999.

O escritório começou com atuação concentrada no direito tributário e posteriormente ampliou os serviços para mais de 20 áreas. A empresa passou por uma forte expansão e atualmente mantém unidades em todas as capitais brasileiras.

Wilians também se tornou uma figura conhecida fora do meio jurídico. Ele mantém forte presença nas redes sociais, onde publica conteúdos sobre carreira e empreendedorismo e também exibe aspectos de sua rotina pessoal. O advogado possui mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

Suspeita da PF sobre recursos enviados para o exterior

A investigação apura se recursos provenientes das apostas eram enviados para o exterior por meio de empresas de compensação financeira e posteriormente direcionados a uma companhia sediada em Curaçao, no Caribe.

Segundo informações divulgadas pelo UOL, os valores teriam retornado ao Brasil apresentados como pagamentos por supostos serviços, acompanhados de notas fiscais. Para os investigadores, a estrutura poderia ter sido usada para dar aparência legal ao dinheiro e ocultar sua origem.

Nesse contexto, a PF investiga se Wilians teria participado da movimentação financeira ou da ocultação de recursos relacionados ao grupo.

A relação profissional entre o advogado e a PixBet é anterior à operação com prestação de serviços jurídicos. Em 2025, Wilians atuou na defesa da empresa em um mandado de segurança contra uma decisão da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda que havia suspendido as atividades da companhia.

Operação envolve bets e empresas no exterior

A Operação Arena também investiga empresas relacionadas à PixBet e à PixStar, esta última sediada em Curaçao.

A suspeita é de que uma estrutura societária e financeira internacional tenha sido utilizada para dificultar o rastreamento dos valores movimentados pelo grupo.

Além das buscas, a Justiça autorizou medidas para preservar os recursos que podem estar relacionados aos crimes investigados, incluindo o bloqueio e sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão.

Advogado já foi alvo de outras investigações

A Operação Arena ocorre semanas depois de Wilians ter sido alvo de outra investigação em São Paulo. Em julho, ele apareceu entre os alvos da Operação Distrato, que apura uma suposta fraude fiscal envolvendo créditos de ICMS e valores estimados em R$ 3,8 bilhões.

O advogado também foi alvo, em 2025, de um desdobramento da Operação Sem Desconto, investigação da Polícia Federal sobre descontos indevidos em benefícios do INSS . Na ocasião, foram apreendidos bens de alto valor, dinheiro, relógios, obras de arte e veículos.





Quais crimes são investigados

Segundo a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder, conforme a participação individual identificada nas apurações, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

A investigação continua, e os materiais apreendidos deverão ser analisados pelos investigadores. Ser alvo de busca ou investigação não significa condenação, uma vez que a eventual responsabilidade criminal dos envolvidos ainda deverá ser analisada pela Justiça.