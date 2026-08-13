Foto: Reprodução / Redes sociais Jovem era natural do Paraná e havia iniciado faculdade de ciências biológicas em Criciúma (SC)

José Gustavo Rabelo, homem de 21 anos que confessou ter dado mata-leão em Joviana Evelyn Iankovski, em Sangão (SC), manteve o corpo da vítima trancado no quarto por quatro dias até que o caso fosse descoberto, segundo o delegado da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), Murilo Silveira da Cunha. Durante o período, o homem teria trocado mensagens com a mãe da vítima, se passando por ela.

De acordo com as informações do delegado, uma discussão aconteceu na madrugada de quinta (06) para sexta (07), após Joviana constatar mensagens com outras mulheres no celular de José, durante período em que estiveram separados.

O oficial relata que familiares sabiam sobre o relacionamento ser conturbado. Após a briga, a vítima teria tentado deixar a residência do namorado, quando então o suspeito a seguiu e aplicou o mata-leão, que levou a jovem a óbito. Ele teria colocado o corpo na cama do quarto e permanecido na residência pelos próximos dias.

Sobre o dia seguinte, ele apenas relatou que não sabe com precisão o que ocorreu, mas que teria consumido bastante bebida alcoólica. Ele informa que manteve o quarto trancado e somente informou o ocorrido aos familiares na manhã de segunda-feira Murilo Silveira da Cunha, delegado da PCSC





Em depoimento prestado à PCSC, Rabelo disse que passou toda sexta-feira (07) entorpecido com medicamentos controlados, enquanto no sábado (08), se manteve alcoolizado.

Com isso, disse que não sabe com precisão o que aconteceu, mas manteve o quarto trancado e só informou a família na manhã de segunda (10), dia em que o crime foi descoberto pela Polícia Militar (PMSC) após ligação da mãe de Joviana.

José Gustavo Rabelo relata que tinha costume de manter o quarto trancado e usava o espaço como um cômodo isolado do resto da casa e da família. Ele morava com a mãe e a avó.

Casos como este nos fazem lembrar que ainda muito que ser feito com relação ao enfrentamento à violência doméstica Murilo Silveira da Cunha, delegado da PCSC

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Mãe estranhou mensagens e acionou polícia

No sábado (08), a mãe de Joviana percebeu que a forma de responder às mensagens no celular estava estranha, após a filha não retornar para casa nem responder por pelo menos um dia. Com isso, suspeitou que alguém tinha acessado o celular da jovem.

A familiar decidiu acionar a PM, que foi até a residência na segunda-feira (10), em Sangão, no Sul de Santa Catarina. Os agentes encontraram a porta da casa aberta, porém, a porta do quarto trancada, que precisou ser arrombada. O corpo de Joviana estava enrolado em cobertores.

No mesmo dia, após documentos de perícia confirmarem a identidade da jovem, José Gustavo Rabelo confessou o crime e o golpe aplicado na delegacia da Polícia Civil. Ele foi preso em flagrante e, após audiência de custódia, a Justiça determinou prisão preventiva.

O homem foi encaminhado para prisão em Tubarão (SC). Rabelo não possuía antecedentes criminais. O iG tenta localizar a defesa do investigado, mas não conseguiu até a última atualização. O espaço segue aberto.