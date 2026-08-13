Jos Speetjens/Unsplash O ideal ao instalar uma torneira e outros componentes hidráulicos é fazer apenas o "aperto necessário" para impedir vazamentos

Apertar demais torneiras, sifões, registros e outras conexões hidráulicas pode ter o efeito contrário do esperado e provocar mais vazamentos. A peça precisa estar bem encaixada para impedir a passagem da água, mas a força excessiva pode danificar justamente os componentes que fazem a vedação.

Um dos problemas do aperto excessivo é o esmagamento das guarnições de borracha. Essas peças ajudam a impedir que a água passe pela conexão. Quando são deformadas, podem perder parte da capacidade de fazer essa vedação.

As roscas também podem ser danificadas. O risco é maior em peças de plástico ou feitas de metais mais macios, que podem ter os encaixes deformados quando recebem força excessiva.

Em alguns casos, o dano pode não provocar um vazamento imediato. Pequenas trincas ou deformações podem fazer com que o problema apareça somente depois.

Também é preciso cuidado com o acabamento das peças. Em torneiras e conexões cromadas, o contato direto de uma ferramenta metálica pode deixar riscos. Quando for necessário usar uma chave, a superfície pode ser protegida com um pano macio.

Uma pesquisa publicada na revista Engineering Failure Analysis analisou problemas relacionados ao aperto de conexões e mostrou que uma força exagerada pode deformar a área de contato entre as peças e prejudicar a vedação.

Por isso, o chamado "aperto necessário" não significa apertar a conexão o máximo possível. O recomendado é rosquear a peça manualmente até encontrar resistência. Se ainda houver vazamento, pode ser feito um pequeno ajuste com uma ferramenta.

O momento certo de parar

As orientações de instalação de equipamentos de marcas como Lorenzetti indicam que o aperto deve ser interrompido quando o vazamento parar.

Depois de abrir o registro e deixar a água passar, é importante observar a conexão. Se aparecerem algumas gotas ou umidade, pode ser necessário fazer um pequeno ajuste com a ferramenta.

Quando a água parar de sair, o aperto deve ser encerrado. Continuar apertando apenas para deixar a peça ainda mais firme pode danificar a vedação e aumentar o risco de problemas.

Antes da instalação, também é recomendado deixar a água correr pela tubulação para retirar possíveis sujeiras que possam ficar entre as peças e atrapalhar a vedação.

A fita veda-rosca pode ser usada com moderação nas conexões de entrada, quando necessária. Ela não deve ser substituída por silicone ou outros produtos colantes.

Como fazer o ajuste em casa

Antes de instalar uma torneira, um sifão, uma válvula ou outra conexão, limpe a região e deixe a água correr pela tubulação para retirar possíveis resíduos.

Depois, rosqueie a peça com as mãos até sentir que ela chegou ao ponto de resistência. Nesse momento, confira se está bem alinhada, principalmente no caso de torneiras e misturadores.

Em seguida, abra o registro e observe a conexão. Se houver vazamento, faça apenas um pequeno ajuste com a ferramenta.

Assim que a água parar de sair, pare de apertar. Não é necessário continuar aplicando força apenas para tentar deixar a peça mais firme.

Nos registros e válvulas instalados dentro da parede, fabricantes como a Docol orientam usar o gabarito fornecido com o produto para colocar a peça na profundidade certa.

O registro também deve ficar em um ângulo de 90 graus em relação à parede. Isso permite que o acabamento seja encaixado corretamente.





Limpeza também pode evitar danos

Depois da instalação, a limpeza das peças também exige cuidado. Os fabricantes recomendam o uso de pano macio, água e sabão neutro.

Palha de aço, solventes e produtos químicos abrasivos podem danificar o acabamento e as próprias peças.

A instalação inadequada e a utilização de produtos errados também podem afetar a garantia.

A garantia dos fabricantes não costuma cobrir danos provocados por instalação incorreta, uso de peças não originais ou limpeza inadequada.

No fim, a regra mais importante é simples: se a conexão já parou de vazar, não há motivo para continuar apertando.