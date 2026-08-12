Foto: Reprodução/Redes Sociais O jacaré-de-papo-amarelo é comum na região Sul do Brasil

Uma filmagem de um trabalhador viralizou por causa da cena inusitada protagonizada por um jacaré-de-papo-amarelo. No vídeo, o animal aparece dentro da caçamba de uma retroescavadeira, que realizava a limpeza de um rio, na cidade de Tubarão (SC), no Sul de Santa Catarina.

O trabalho era realizado na última segunda-feira (10), no. O operador de uma empresa terceirizada para limpeza do rio gravou o momento em que “pescou” umcom a caçamba da retroescavadeira. Assista às imagens abaixo:





O animal não se machucou e voltou para água em seguida. Segundo a Prefeitura Municipal nas redes sociais, o curso d’água era conhecido como “rio morto” pela quantidade de entulhos, galhos e assoreamento que possui.

Os trabalhos pretendem, além de reviver o rio, ajudar no escoamento das águas e contribuindo para a redução dos riscos de alagamentos nas comunidades da região. Para isso, é necessário remover vegetações da superfície e do interior da água.