Leonardo Sá/Agência Senado Plenário da Câmara dos Deputados (côncava)





A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (12) o projeto que cria o chamado aluguel consignado, modalidade que permite descontar diretamente da folha de pagamento o valor da locação residencial. O limite previsto é de 30% da remuneração líquida.

Com a mudança, trabalhadores que aderirem ao modelo poderão usar o pagamento em folha como garantia do contrato, sem depender de fiador. A medida pode ser utilizada trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos.

A proposta ainda não está em vigor.

Depois da aprovação da redação final pelos deputados, o texto foi encaminhado ao Senado. Se os senadores fizerem alterações, a matéria terá de voltar à Câmara.

A votação desta quarta confirmou uma mudança importante: o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ficou fora das garantias que poderiam ser usadas no contrato.

Uma emenda apresentada pela deputada Erika Kokay (PT) retirou do projeto a possibilidade de utilizar a conta vinculada do trabalhador no FGTS para essa finalidade. O relator, deputado Claudio Cajado (PP), acolheu a alteração.

Segundo Cajado, a retirada evita que recursos destinados à proteção financeira do trabalhador sejam comprometidos pelo contrato de locação. O texto também passou a explicitar o limite de 30% para consignações sobre verbas rescisórias.

Como funcionará o aluguel consignado

A modalidade funciona de forma semelhante ao crédito consignado. Após autorização do inquilino, o empregador desconta da folha o valor previsto no contrato e faz o repasse ao proprietário do imóvel.

O pagamento da locação e dos encargos não poderá superar 30% da remuneração líquida prevista para a operação.

O modelo acrescenta uma nova alternativa às garantias normalmente exigidas na hora de alugar um imóvel. Hoje, quem não consegue apresentar um fiador costuma recorrer, por exemplo, à caução ou ao seguro-fiança.

O projeto também estabelece punição para a empresa que fizer a cobrança no salário do funcionário e não transferir o dinheiro ao proprietário. Nesse caso, está prevista multa administrativa equivalente a 30% do valor que deixou de ser repassado, além de outras sanções.

O que acontece se o trabalhador for demitido

A perda do emprego interrompe uma das bases do aluguel consignado: o pagamento pela folha.

Pelo texto, se o trabalhador for demitido e precisar deixar o imóvel antes do fim do contrato, ele poderá devolver a propriedade sem pagar a multa pela saída antecipada, desde que avise o proprietário com pelo menos 30 dias de antecedência.

A regra busca evitar que o inquilino permaneça preso a um contrato garantido por uma renda que deixou de receber.

O Projeto de Lei 462/2011 tramita no Congresso há 15 anos.