Viatura da Polícia Militar no Rio de Janeiro
Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro
Viatura da Polícia Militar no Rio de Janeiro

Um homem de 38 anos foi preso nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro, após enviar áudios a parentes nos quais teria confessado ter estuprado a própria prima, de 11 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de segunda-feira (10), no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte.

*Alerta de gatilho: esta reportagem aborda violência sexual contra criança.

A denúncia chegou à polícia durante a madrugada. De acordo com a investigação, as mensagens enviadas pelo homem aos parentes ajudaram os agentes a reconstruir o que havia ocorrido e a iniciar as buscas.

Nos áudios, ele também afirmou que caminhava pelas ruas e fez menções a tirar a própria vida.

Policiais da 26ª DP (Todos os Santos) passaram a procurá-lo e o localizaram na Comunidade da Primavera, em Cavalcante, também na Zona Norte.

Segundo a Polícia Civil, o homem apresentava marcas no pescoço e sinais de alteração. Ele recebeu atendimento em uma unidade de saúde antes de ser levado para a delegacia.

Depois de ser liberado pelos médicos, foi conduzido à 26ª DP e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ainda apura se há outras possíveis vítimas.

Por ter 11 anos, a menina é considerada vulnerável pela legislação brasileira.

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