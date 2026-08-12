*Alerta de gatilho: esta reportagem aborda violência sexual contra criança.
A denúncia chegou à polícia durante a madrugada. De acordo com a investigação, as mensagens enviadas pelo homem aos parentes ajudaram os agentes a reconstruir o que havia ocorrido e a iniciar as buscas.
Nos áudios, ele também afirmou que caminhava pelas ruas e fez menções a tirar a própria vida.
Policiais da 26ª DP (Todos os Santos) passaram a procurá-lo e o localizaram na Comunidade da Primavera, em Cavalcante, também na Zona Norte.
Segundo a Polícia Civil, o homem apresentava marcas no pescoço e sinais de alteração. Ele recebeu atendimento em uma unidade de saúde antes de ser levado para a delegacia.
Depois de ser liberado pelos médicos, foi conduzido à 26ª DP e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A Polícia Civil ainda apura se há outras possíveis vítimas.
Por ter 11 anos, a menina é considerada vulnerável pela legislação brasileira.