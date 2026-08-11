Reprodução/X Livro maia previu eclipses há mil anos

Um dos livros mais antigos das Américas. Nele, há mais ou menos mil anos, os maias escreveram algo que ainda hoje surpreende os cientistas. É o "Códice de Dresden". Um calendário lunar extremamente preciso, que durante séculos foi usado para prever eclipses solares.

E o mais impressionante: os maias descobriram como manter esse calendário atualizado ao longo de gerações. Eles criaram um sistema que combinava os diferentes ciclos da Lua e incluía correções periódicas. É como se estivessem usando uma espécie de pensamento "algorítmico" ancestral.

Pequena margem de erro para prever eclipses

Isso era importante porque esses ciclos não se alinham perfeitamente. Pequenos erros de sincronização tendem a se acumular naturalmente com o passar do tempo.

Reprodução/Governo do México Cidade Maia Antiga e das Florestas Tropicais Protegidas de Calakmul, Campeche





Mas estudos modernos apontam que esse sistema poderia prever praticamente todos os eclipses solares visíveis para os maias entre os anos 350 e 1150, com uma margem de erro de cerca de apenas uma hora.

Tudo isso sem telescópios, computadores ou física moderna. Apenas observação paciente, geração após geração, e cálculos engenhosos.







