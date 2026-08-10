Felipe Araújo Renan Santos

O candidato à Presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos participou nesta segunda-feira, 10 de agosto, de um encontro com lideranças e jovens da comunidade judaica, realizado pela Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) e Confederação Israelita do Brasil (Conib) na sede da Federação, em São Paulo. Também esteve presente o deputado federal Kim Kataguiri, que mantém diálogo próximo com a comunidade judaica.

Na abertura, a presidente da Fisesp, Célia Parnes, ressaltou que o diálogo com candidatos de diferentes espectros políticos faz parte da atuação institucional da entidade, e frisou que existem pautas inegociáveis para a comunidade judaica. Entre elas estão o combate ao antissemitismo e a todas as formas de intolerância, a adoção nacional da definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), o fortalecimento e a normalização das relações diplomáticas entre Brasil e Israel e a cooperação na área de legal para ampliar a segurança das instituições judaicas.

Durante o encontro, foram apresentados dados levantados pela Fisesp e Conib e que apontam para o crescimento das manifestações antissemitas no Brasil, com registros nas redes sociais, nos ambientes universitários e no debate público. As entidades chamaram a atenção também para o caráter trans ideológico do fenômeno, que não se restringe a um partido ou campo político.

Renan Santos manifestou preocupação especialmente com a transformação do antissemitismo e sua disseminação entre os mais jovens. Segundo ele, discursos antissemitas vêm assumindo novas formas e encontrando nas redes sociais canais de propagação entre integrantes da Geração Z, ultrapassando as tradicionais divisões entre direita e esquerda.

O presidenciável abordou ainda episódios de antissemitismo no ambiente universitário e defendeu uma discussão sobre os limites da autonomia das universidades públicas diante de manifestações de intolerância.

Durante o encontro, foi entregue a Renan Santos e a Kim Kataguiri um documento com as principais preocupações e propostas da comunidade judaica. Kataguiri também foi reconhecido pela interlocução e disponibilidade que mantém com a comunidade judaica ao longo dos últimos anos.

O encontro integra uma série de reuniões institucionais promovidas pela Fisesp com candidatos às eleições de 2026, reafirmando o compromisso da entidade com um diálogo democrático, plural e apartidário e abrindo espaço para que postulantes aos principais cargos públicos apresentem suas propostas e debatam temas relevantes para a comunidade judaica e para a sociedade brasileira. Na semana passada, a Federação recebeu o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, para um encontro com lideranças da comunidade judaica paulista.