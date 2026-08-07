Reprodução/redes sociais William Siri (PSOL) é economista de profissão

William Siri tem bagagem densa ante seus 33 anos de idade. Ele nasceu na Baixada Fluminense e cresceu no bairro de Campo Grande (RJ). Economista e vereador carioca, Siri baseia sua vivência em subúrbios para exercer trabalho público. Ele é conhecido por atuar em defesa dos servidores público e na redução da desigualdade urbana.

William Carlos Brum Bispo nasceu em 8 de agosto de 1992, em Nova Iguaçu, município da Região Metropolitana do RJ. Quando criança, nos seus dez anos de idade, mudou para a Zona Oeste do Rio de Janeiro com sua família, fixando residência no bairro de Campo Grande, onde ainda mora.

De família trabalhadora e com ligação forte com a comunidade e fé evangélica, William já relatou publicamente que já enfrentou longos deslocamentos de trem entre a área periférica e o centro do RJ diariamente na juventude, experiência que estimulou seu interesse pela mobilidade e desenvolvimento urbano.

Reprodução/redes sociais William Siri (PSOL) está no seu segundo mandato de vereador pelo RJ





Formação e atuação em ciências sociais

William Siri é formado como bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Candido Mendes (UCAM), com o auxílio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). No período acadêmico, ingressou no movimento estudantil e chegou na liderança do diretório acadêmico do curso de economia.

Antes de entrar na cena eleitoral, Siri atuou no terceiro setor e também, com articulação comunitária. Ele fundou o coletivo "Tudo Numa CoisaSó" em 2014, no bairro de Campo Grande. O projeto é direcionado para a promoção social, valorização da cultura periférica e defende a liberdade inter-religiosa na Zona Oeste do estado fluminense.





Cargos políticos

Para além do trabalho ativo nos bastidores, William Siri ingressou no processo eleitoral nas eleições municipais de 2020, quando concorreu ao seu primeiro mandato. Ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro e conquistou reeleição para o Poder Legislativo fluminense no pleito de 2024.

Reprodução/redes sociais William Siri (PSOL)





Ele presidiu atualmente a Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal da capital carioca, pautando sua gestão na fiscalização do Poder Executivo, produzindo diversos relatórios técnicos sobre a infraestrutura das escolas públicas, qualidade do transporte público e as condições do saneamento básico na Zona Oeste do RJ.