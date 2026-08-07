Romerito Pontes / PSTU Cyro Garcia é candidato do PSTU ao governo do Rio

Personagem amplamente conhecida e ativa em discussões políticas do Rio de Janeiro, Cyro Garcia se firmou como um dos nome tradicionais da esquerda socialista brasileira. Ele ancora a sua atuação política em biografia que revela sólido conhecimento acadêmico, longa e forte atuação em movimento sindical. Conheça o mineiro que defende pautas dos trabalhadores há décadas.

Embora sua história ser intrinsecamente ligada ao estado fluminense, Cyro não é natural do RJ. Ele nasceu no município de Manhumirim, interior de Minas Gerais, em 26 de outubro de 1954. Homem negro, ele completa 72 anos em 2026.

É casado com Luciene Medina e mudou para a capital do Rio de Janeiro ainda jovem, local onde constituiu família e estabeleceu raízes profissionais e vida pública.

Reprodução/redes sociais Cyro Garcia e sua esposa Luciene





Formação e trajetória profissional diversificadas

Cyro Garcia estruturou seus estudos e bases profissionais de forma rigorosa e variada. Ele é bacharel em Direito pela tradicional Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desde 1978.

Seguindo rumos do estudo universitário, ele alcançou título de mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2000 e 2008, respectivamente. Antes da dedicação integral às salas de aulas como professor de ensino superior, ocupação atual, Cyro trabalhou durante anos como funcionário do Banco do Brasil.





O sindicalismo: porta de entrada na política

O mineiro entrou na política através do sindicalismo combativo. Na função de bancário, ganhou ampla projeção ao liderar entre 1988 e 1991, o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, numa fase marcada por intensa mobilização da classe por direitos no Brasil.

Reprodução/redes sociais Cyro Garcia (PSTU) tem forte atuação em movimentos sindicais





Cyro participou ativamente da fundação do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na década de 1980, tanto no âmbito estadual (RJ), quanto a articulação nacional. Ele chegou ao Poder Legislativo federal pela legenda no início da década de 1990.

Seu único cargo político na máquina pública foi em 1993: assumiu mandato de deputado federal pelo estado fluminense como suplente do então deputado Jamil Haddad, num período de 10 meses.

Divulgação/Agência Câmara dos Deputados Cyro Garcia já foi deputado federal suplente pelo PT, no início da década de 90





Em seguida, grandes divergências ideológicas com o PT fez com que ele rompesse relações com a CUT e fosse expulso da legenda. Tornou-se em 1994, um dos fundadores e principais articuladores do PSTU, legenda que é filiado desde então.

Desde o mandato expresso na Câmara dos Deputados, Cyro Garcia não foi mais reeleito para cargos do executivo ou legislativos, apesar de se lançar candidato muitas vezes em disputas por prefeituras, Senado Federal e o governo do Rio de Janeiro.