Foto: Divulgação/PCSC Homem foi detido e responderá pelo crime de tortura-castigo

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (06) pelo crime de tortura-castigo contra o filho de 5 anos no Morro da Fumaça, interior de Santa Catarina. O menino passou as férias escolares na casa do pai e, ao voltar para casa, a mãe descobriu roxos espalhados pelo corpo da criança.

Ela encaminhou o filho para um exame pericial da Polícia Científica, que confirmou asno pescoço, costas e nádegas, compatíveis com o uso de um objeto contundente, no caso, um

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Sangão (SC) na quinta (06), quando a Polícia Civil (PCSC) cumpriu o mandado de prisão preventiva pelo crime praticado contra o próprio filho. A pena pelo crime de tortura pode variar de 2 a 10 anos de reclusão dependendo de agravantes.

A investigação ainda aponta um histórico prévio deno. Segundo a PCSC, o motivo das agressões foi desobediência, o que enquadra o ato como. A identidade do acusado não foi divulgada.

A prisão foi representada em função do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei Henry Borel , com objetivo de proteger o menino e a mãe. O homem foi encaminhado à prisão e aguarda próximos passos da Justiça.

A Polícia Civil deve prosseguir com investigações para concluir o inquérito.