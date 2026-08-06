Reprodução/Freepik (freepik.com) Geladeiras com tecnologia Inverter reduzem picos de consumo de energia

Quem nunca acordou assustado com um estalo alto vindo da geladeira no meio da madrugada? No silêncio da noite, não faltam histórias de quem já pensou até que tinha espiritos dentro de casa. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, esses ruídos fazem parte do funcionamento normal do eletrodoméstico. Ainda assim, em algumas situações, eles podem indicar problemas.

As variações de temperatura durante os ciclos de refrigeração e descongelamento fazem com que peças de plástico e metal se dilatem e se contraiam, produzindo os estalos. Além disso, o compressor e o ventilador também podem emitir sons durante o funcionamento.

Em modelos mais antigos, o barulho pode ser causado pelo gelo se desprendendo do congelador. Já nas geladeiras frost free, os estalos costumam surgir por causa da movimentação natural das peças durante o ciclo automático de degelo.

Quando pode indicar problema?

Chiados, zumbidos muito altos ou barulhos que surgem de forma repentina podem indicar peças sujas, desgastadas ou até algum defeito no equipamento.

As vibrações excessivas também podem ser um alerta de que a geladeira está desnivelada ou com prateleiras mal encaixadas.

No caso da geladeira começar a resfriar menos, apresenta vazamentos ou até mau cheiro. Nessas situações, o melhor é procurar assistência técnica, já que os ruídos podem estar relacionados a uma falha no funcionamento do aparelho.

Da para reduzir os barulhos?

Sim, algumas atitudes simples ajudam a diminuir os ruídos e ainda contribuem para o bom funcionamento do eletrodoméstico:

Verifique se a geladeira está nivelada para evitar vibrações;

Evite deixá-la encostada diretamente na parede, pois isso pode amplificar os sons;

Limpe regularmente as prateleiras e o interior do aparelho;

Faça manutenções preventivas sempre que necessário;

Evite abrir a porta com muita frequência, reduzindo o esforço do compressor;

Não sobrecarregue a geladeira com alimentos, já que isso pode exigir mais do motor.

Geladeiras modernas fazem mais barulho?

DIVULGAÇÃO / SAMSUNG Geladeira Samsung Family Hub Plus com tela vertical

Os modelos mais modernos contam com compressores mais eficientes e sistemas automáticos de degelo, que podem produzir estalos, cliques e outros ruídos considerados normais durante o funcionamento.

Por isso, é comum ouvir sons mais altos do que no caso dos antigos, sem que isso represente qualquer defeito.

Conhecer o funcionamento da geladeira ajuda a diferenciar os ruídos normais de possiveis falhas. Se você identificar problemas antes que eles piorem da para evitar gastos com manutenção. Mas caso os estalos vierem acompanhados de perda na capacidade de resfriamento, vazamentos ou outros sinais, procure uma assistência técnica.

*Estagiária sob supervisão