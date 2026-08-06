Foto: Reprodução/Redes Sociais Uma das mais conhecidas mostra uma pessoa abrindo um ovo e afirmando que:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desmentiu um vídeo sobre suposto alerta para presença de plástico ou petróleo em ovos. O aviso foi publicado nesta terça (04) e o órgão aproveitou para esclarecer outros detalhes sobre a fiscalização do alimento.

Além do vídeo, outros conteúdos parecidos também circularam as. Eles afirmam, sem explicação ou qualquer prova, que ovos com produtos químicos estão sendo fabricados e vendidos até no Brasil.

Anvisa destacou categoricamente que “essa informação é falsa”. Ou seja, não existem ovos “contaminados” com essas substâncias, nem feitos delas.

Um dos vídeos utilizados para as falsas narrativas é real, porém, foi usado fora de contexto. No vídeo “POV: produzindo milhares de ovos expremíveis”, publicado pelo canal Tina_fidgettoy_factory, os ovos que aparecem são brinquedos feitos para apertar, e não alimentos.





O órgão de fiscalização também explicou que a fiscalização das granjas e da produção de ovos no Brasil é feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Para consumidoras e consumidores, a Anvisa alerta que [ovos] devem ser adquiridos somente ovos produzidos por estabelecimentos inspecionados pelos órgãos de agricultura, com rótulo que tenha informações que garantam seu consumo seguro, como a sua rastreabilidade (lote e origem) e validade Anvisa, em nota





A Anvisa destaca que, em caso de sujeiras sobre a casca do ovo, a lavagem deve ser feita somente momentos antes do consumo, pois a casca é porosa, mas é coberta de uma cutícula que impede entrada de bactérias como a Salmonella. A lavagem pode remover a proteção.





Fake News sobre ovos falsos já apareceram em outros anos

Esta não é a primeira vez que essa argumentação aparece. Por volta de 2018, as primeiras fake news sobre ovos “de plástico” vendidos no Brasil começaram a aparecer. Algumas delas associaram os supostos alimentos a importações da China.

Outros, relatavam que era possível encontrar o plástico, dentro de uma membrana interna do ovo. Todas as afirmações são falsas.

Sobre ovos da China, de acordo com Helenice Mazzuco, zootecnista da Embrapa Suínos e Aves, o Brasil é autossuficiente na produção de ovos e sequer importa ou exporta ovos para China.

Sobre a membrana fina, segundo a Universidade Federal de Goiás (UFG), ela existe, é natural, serve para proteção e atua de forma similar a uma placenta. A estrutura permanece até mesmo em ovos não fecundados. Ela é feita de proteínas, colágeno, elastina e queratina.