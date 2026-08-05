Reprodução/redes sociais Carlos Machado é professor e historiador

Professor e historiador, Carlos Machado é o nome escolhido pelo PCB para disputar a cadeira de governador do estado de São Paulo. Ele vem de uma família de assalariados e sustenta suas manifestações públicas nas causas sociais e trabalhistas. Tem atuação no meio cultural e já disputou cargo eletivo municipal nas eleições de 2024.

Carlos Alberto Machado nasceu em 2 de março de 1985, no interior do estado paulista, em Franca, município localizado a 360 km da capital. Ele tem atualmente 41 anos. Filho de uma técnica em enfermagem com um cobrador de ônibus, Carlos é pai de uma menina e um menino.

Reprodução/redes sociais Carlos Machado (PCB)





Antes de ser professor, ele iniciou sua vida profissional ainda na adolescência. Seus primeiros empregos foram em fábricas tradicionais de calçados em Franca e chegou a atuar anos mais tarde, no setor da construção civil em Ribeirão Preto (SP), cidade vizinha.

Formação Acadêmica

Machado se formou em História pela Universidade de Franca (Unifran), instituição privada de ensino superior, concluindo a graduação em 2009. Desde que se formou, ele exerce a profissão de educador. A partir de 2014, passou a integrar o serviço público efetivo como professor concursado da rede pública estadual paulista.

Paralelamente ao trabalho em salas de aula, Machado atua fortemente no setor cultural. Ele é um dos criadores e produtor do Instituto Práxis de Educação e Cultura, entidade que atua a mais de 20 anos no meio.

Reprodução/redes sociais Carlos Machado (PCB) concorre pela segunda vez as eleições.





Nesse segmento, dedica-se principalmente na preservação da memória social, criando e produzindo documentários focados na história dos lutas sociais e da classe trabalhadora.





Trajetória na política

Carlos Machado iniciou na política ainda no ambiente escolar, através de agremiações estudantis. Depois participou de movimentos secundaristas e universitários. Na faculdade, envolveu-se com ativismo social, como o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD).

Acabou entrando no meio eleitoral recentemente, em 2024, quando se lançou candidato a vice-prefeito de Franca (SP), já pelo próprio PCB. Carlos Machado não chegou a ser eleito e nunca exerceu mandato político no Poder Executivo ou no Poder Legislativo.

Atualmente a sua atuação política é concentrada na candidatura ao governo de SP e no ativismo sindical junto à professores, defendendo questões ligadas ao ensino público brasileiro.