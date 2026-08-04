shutterstock Alertas para tempestades e baixa umidade; veja a previsão

O tempo seco segue atingindo boa parte do Brasil durante esta terça-feira (4), principalmente no interior. Por outro lado, as instabilidades seguem concentradas no Sul do país, com possibilidades até de granizo.

Além disso, a previsão também indica chuva para parte do Centro-Oeste, algumas áreas do Norte, na costa do Nordeste e no Espírito Santo. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja a previsão por região para esta terça-feira:

Sul

A Região Sul segue com chances de chuvas, trovoadas e possibilidade de queda de granizo nos três estados. Segundo os meteorologistas, as instabilidades permanecem durante todo o dia.

Porém, no período da noite, as instabilidades perdem força, mas ainda há possibilidade de chuva isolada no Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina.

Para a região, há também um alerta amarelo do Inmet de perigo potencial para tempestade. O aviso é válido até às 10h desta próxima quarta-feira (5).

De acordo com o alerta, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Por outro lado, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Sudeste

Segundo o Inmet, o tempo permanece firme em grande parte da Região Sudeste, com variação de nebulosidade pela manhã e possibilidade de chuva isolada apenas para algumas áreas do Espírito Santo.

A chuva também pode atingir o nordeste de Minas Gerais.

Nas demais áreas da região, a previsão indica que o tempo segue firme, ainda com alerta para baixos índices de umidade relativa do ar no oeste da região.

O aviso é válido para a parte de São Paulo e Minas Gerais, com índices de umidade entre 20% e 30%.

Centro-Oeste

Segundo os meteorologistas, há a possibilidade de chuva isolada para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Inclusive, na área próxima à divisa com o Paraguai, há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Nas demais áreas da Região Centro-Oeste, o tempo permanece firme e seco. Há ainda um alerta laranja de perigo para baixa umidade relativa do ar. O aviso é válido para o nordeste do Mato Grosso.

Em outras áreas, há também um aviso amarelo para a baixa umidade. Esse aviso atinge o centro-leste de Mato Grosso, o nordeste de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Norte

As chuvas atingem grande parte da Região Norte nesta terça-feira (4). De acordo com o Inmet, as instabilidades podem ser registradas no oeste do Amazonas, em Rondônia, no Acre, em Roraima, no norte do Pará e no Amapá.

Durante a tarde, ainda segundo os meteorologistas, as instabilidades se intensificam sobre o oeste do Amazonas e favorecem chuva e trovoadas isoladas.

Nas demais áreas da Região Norte, o tempo permanece firme, com predomínio de céu claro e baixos índices de umidade relativa do ar. Mesmo com o índice baixo, não há alerta do Inmet para a região.

Nordeste

A chuva também deve atingir o Nordeste, conforme informaram os especialistas. Porém, as instabilidades ficam restritas à costa litorânea da região. A previsão indica pancadas de chuva isoladas.

Sendo assim, as áreas entre o litoral sul do Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e Alagoas estão sob aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para vendaval, válido para o Ceará, Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, norte da Bahia, Piauí e sul do Maranhão.

O alerta indica vento variando entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores.

As precipitações, ainda segundo o Inmet, podem alcançar alguns municípios do Agreste da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe.

Nas demais áreas, o tempo segue firme e seco, principalmente no interior. Há um aviso laranja de perigo para baixa umidade relativa do ar no oeste da Bahia, em que os índices podem ficar abaixo de 20% durante a tarde.

Em outras áreas, também há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar. Esse alerta é válido para Maranhão, Piauí, parte do Ceará, Pernambuco e no centro-oeste da Bahia.



