Raul Baretta/Santos FC Santos x Remo

O Remo recebe o Santos nesta terça-feira (04), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio Mangueirão, em Belém, às 21h30.

Buscando aproveitar o mando de campo, o técnico Léo Condé deve manter o mesmo time que segurou o empate por 0 a 0 na Vila Belmiro, com Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga como trio de ataque.

No entanto, o Leão Azul tem os desfalques de Zé Ivaldo e Patrick, jogadores que não podem enfrentar o clube de origem por cláusula contratual.

O Alvinegro Praiano, por sua vez, sofre com a pressão da torcida por um resultado positivo.

Cuca não poderá repetir a escalação de ida, visto que o zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma lesão na panturrilha esquerda.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Remo - Léo Conde: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.



Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Adonis Frias, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Neymar (Rony) e Gabigol.

Data: 04/08 (terça-feira).

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará

Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

Onde assistir: SporTV e Premiere

*Estagiária sob supervisão



