O Remo recebe o Santos nesta terça-feira (04), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio Mangueirão, em Belém, às 21h30.
Buscando aproveitar o mando de campo, o técnico Léo Condé deve manter o mesmo time que segurou o empate por 0 a 0 na Vila Belmiro, com Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga como trio de ataque.
No entanto, o Leão Azul tem os desfalques de Zé Ivaldo e Patrick, jogadores que não podem enfrentar o clube de origem por cláusula contratual.
O Alvinegro Praiano, por sua vez, sofre com a pressão da torcida por um resultado positivo.
Cuca não poderá repetir a escalação de ida, visto que o zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma lesão na panturrilha esquerda.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Remo - Léo Conde: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.
Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Adonis Frias, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Neymar (Rony) e Gabigol.
Data: 04/08 (terça-feira).
Horário: 21h30 (de Brasília).
Local: Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará
Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
Onde assistir: SporTV e Premiere
*Estagiária sob supervisão