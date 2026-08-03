Reprodução Redes Sociais Batida entre carros e carreta deixa feridos na Rodovia SP-352, em Amparo

Uma criança ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo dois carros e uma carreta na noite deste domingo (02), na Rodovia Antonio Cazalini (SP-352), no trecho entre Amparo (SP) e Itapira (SP).

Segundo a Polícia Militar, outras quatro pessoas também ficaram feridas, mas sem gravidade: uma criança, um adolescente e dois adultos. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para um hospital de Amparo.

Motorista tentou ultrapassar carreta

De acordo com a PM, o acidente aconteceu quando o motorista de um dos carros tentou ultrapassar uma carreta em um trecho onde a manobra era proibida.

Durante a tentativa, o veículo acabou batendo de frente com outro carro que vinha no sentido contrário. Com a força da colisão, o automóvel foi lançado contra a lateral da carreta.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que sete pessoas tinham ficado feridas. Posteriormente, a Polícia Militar confirmou cinco vítimas.

Teste apontou presença de álcool

Após a batida, o motorista que teria realizado a ultrapassagem foi submetido ao teste do bafômetro.

O exame apontou 0,09 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Os outros motoristas envolvidos também passaram pelo teste, mas os resultados não indicaram consumo de bebida alcoólica.

Trânsito ficou parcialmente interditado

A ocorrência também provocou alterações no tráfego da SP-352. Segundo a Polícia Militar, as duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas por aproximadamente 30 minutos.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), no entanto, informou que a interdição total durou cerca de uma hora. Depois disso, o trânsito passou a funcionar no sistema “pare e siga”, com aproximadamente 200 metros de congestionamento nos dois sentidos.

A pista foi totalmente liberada por volta das 19h50.