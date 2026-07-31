Divulgação/Prefeitura de Americana Vigilância Sanitária de Americana interdita casa de repouso irregular em Americana

Uma casa que funcionava de forma irregular como instituição para idosos foi interditada pela Vigilância Sanitária em Americana, no estado de São Paulo. Cinco idosos foram retirados do imóvel e levados para avaliação médica. O endereço, na Rua Gregório Sacoman, no bairro São Jerônimo, já havia sido alvo de outra operação em setembro de 2024. Na ocasião, 17 idosos foram retirados do local após denúncias de maus-tratos.

A nova fiscalização começou após uma denúncia ao Disque 100. Segundo a Prefeitura de Americana, os quatro homens e uma mulher estavam em condições precárias de higiene, segurança e moradia quando encontrados na terça-feira (28).

As equipes não encontraram prontuários, prescrições médicas, documentos pessoais nem registros que comprovassem o acompanhamento da saúde dos residentes. A instituição também não tinha licença sanitária.

Mais de 20 gatos, entre eles filhotes, e dois cães estavam na residência. O Centro de Controle de Zoonoses foi chamado para avaliar os animais e definir as providências necessárias.

Os cinco idosos foram encaminhados à UPA Dona Rosa. Eles ficaram sob acompanhamento da rede municipal enquanto as equipes buscavam por familiares deles.

A mulher apontada como responsável pelo imóvel foi levada à delegacia depois de se recusar a apresentar os documentos pedidos pela fiscalização, segundo a prefeitura. Os fatos também serão enviados ao Ministério Público, e a apuração administrativa continuará.

A repetição de uma operação no mesmo endereço coloca no centro da apuração como o local voltou a receber idosos após a ação de 2024, quem administrava a casa em cada período e quais fiscalizações foram feitas desde então.