Uma casa que funcionava de forma irregular como instituição para idosos foi interditada pela Vigilância Sanitária em Americana, no estado de São Paulo. Cinco idosos foram retirados do imóvel e levados para avaliação médica. O endereço, na Rua Gregório Sacoman, no bairro São Jerônimo, já havia sido alvo de outra operação em setembro de 2024. Na ocasião, 17 idosos foram retirados do local após denúncias de maus-tratos.
A nova fiscalização começou após uma denúncia ao Disque 100. Segundo a Prefeitura de Americana, os quatro homens e uma mulher estavam em condições precárias de higiene, segurança e moradia quando encontrados na terça-feira (28).
As equipes não encontraram prontuários, prescrições médicas, documentos pessoais nem registros que comprovassem o acompanhamento da saúde dos residentes. A instituição também não tinha licença sanitária.
Mais de 20 gatos, entre eles filhotes, e dois cães estavam na residência. O Centro de Controle de Zoonoses foi chamado para avaliar os animais e definir as providências necessárias.
Os cinco idosos foram encaminhados à UPA Dona Rosa. Eles ficaram sob acompanhamento da rede municipal enquanto as equipes buscavam por familiares deles.
A mulher apontada como responsável pelo imóvel foi levada à delegacia depois de se recusar a apresentar os documentos pedidos pela fiscalização, segundo a prefeitura. Os fatos também serão enviados ao Ministério Público, e a apuração administrativa continuará.
A repetição de uma operação no mesmo endereço coloca no centro da apuração como o local voltou a receber idosos após a ação de 2024, quem administrava a casa em cada período e quais fiscalizações foram feitas desde então.