André Marinho estreia na política se candidatando a governador do RJ
Reprodução/Facebook André Marinho
André Marinho estreia na política se candidatando a governador do RJ

Ele integrou a lista dos 30 mais influenciadores digitais da Revista Forbes Brasil pela sua forte atuação nas mídias. André Marinho estreia na  disputa eleitoral mirando o cargo máximo no Executivo do Rio de Janeiro pelo partido Novo. Ele é filho do empresário e político do RJ, Paulo Marinho e tem trajetória profissional marcada por frentes da comunicação. 

Nascido em 10 de agosto de 1994, André Bourguignon Marinho completa 32 anos em 2026. Ele é filho do empresário e político fluminense Paulo Roberto Franco Marinho, figura influente da sociedade carioca, com a empresária  Adriana Bourguignon Marinho

André Marinho com os pais
Reprodução/Instagram André Marinho
André Marinho com os pais


Formação fora do Brasil

O jovem político formou no ensino médio e superior no exterior. Sua graduação foi no área das ciências sociais e jurídicas, cursando Ciência Política na Universidade de Nova York ( New York University - NYU). 

Ele retornou ao Brasil em 2016 e deu sequência nos estudos acadêmicos cursando direito na Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) , mas concluiu a sua graduação em  São Paulo, para onde se mudou a trabalho.


Carreira profissional fora do Direito

Marinho foi para uma direção diferente em sua trajetória profissional. Ele não exerceu a profissão de advogado e se dedicou integralmente, até então, à comunicação, ramo que trabalha desde 2019. Ele é comunicador, escritor, apresentador e radialista.

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Reprodução/Facebook André Marinho

André Marinho é candidato oficial do Novo à vaga no Palácio Guanabara

André Marinho ganhou visibilidade nacional através da atuação em veículos de comunicação,  programas de rádio e televisão e na internet, com passagens e condução em programas jornalísticos de destaque como o Morning Show, da Jovem Pan.

As experiências no meio da comunicação e mídia lhe renderam integrar a lista da revista Forbes Brasil dos Under 30, destinado nomes que foram destaques na internet como influenciadores.

Na sua primeira eleição, André Marinho segue os passos do pai, que é apoiador de Jair Bolsonaro, e estreia na política nacional, concorrendo nas eleições de 2026, ao seu primeiro cargo eletivo.

Sob a bandeira da renovação política, ele defende a segurança e eficiência da máquina pública.

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