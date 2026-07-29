Reprodução/Facebook Juliana Brizola Juliana Brizola é candidata oficial do PDT para o governo do RS

A disputa eleitoral para o governo do estado gaúcho ganha nomes que combinam vivência institucional e legislativa com herança política de família tradicional no Rio Grande do Sul . A neta de Leonel Brizola percorre a máquina pública a quase duas décadas e no pleito de 2026 se candidata ao governo de RS. Juliana Brizola é advogada e tem 50 anos.

Ela nasceu em Porto legre, na capital gaúcha, em 3 de agosto de 1975 e completa 51 anos no segundo semestre de 2026. Ela é gêmea de Leonel Brizola Neto e neta do ex-governador dos "dois rios" do Brasil: Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Leonel Brizola.

Reprodução/Facebook Juliana Brizola Juliana e o avô Leonel Brizola





Além da forte herança familiar que inclui parentes próximos que atuam na política nacional, incluindo seu irmão conhecido como Brizola Neto - Carlos Daudt Brizola. Ela é mãe de dois filhos: José Inácio e Angelina.

Formação jurídica

Juliana se formou em Direito pela Universidade Santa Úrsula (RJ), em 2001. Logo depois se especializou em segurança pública e obteve o título de mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Reprodução/Facebook Juliana Brizola Juliana Brizola se filiou ao PDT com 18 anos e segue fiel a sigla





A neta de Brizola se divide e atua tanto como advogada, quanto na sua carreira política ao longo da sua trajetória. Inclusive ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo na Vice-Presidência no Comitê da América Latina e Caribe da Internacional Socialista (IS).





Carreira política: investimento na política do RS

Juliana Brizola começou sua carreira política em Porto Alegre, como secretária municipal da Juventude, entre os anos de 2007 e 2008, na gestão do prefeito José Fogaça. Nas eleições municipais de 2008, candidata a vereadora da capital gaúcha pelo PDT. Ela foi eleita e exerceu mandato de 2009 a 2010.

O desempenho no seu primeiro pleito abriu as portas para a política estadual. Mesmo antes de finalizar o mandato no município, ela disputou a vaga na Assembleia Legislativa do RS (ALRS) e foi eleita deputada estadual, cargo que se reelegeu nos pleitos seguintes. Juliana Brizola cumrpiu mandatos na Casa Legislativa até janeiro de 2023.

Divulgação/ALRS Juliana Brizola (PDT), na ALRS





Sua ação parlamentar foi pautada em pautas da seguridade social, educação e políticas públicas para a infância e juventude. Com o apoio do partido à qual é filiada desde que entrou no meio político, teve seu nome oficialmente registrado na disputa majoritária ao governo do RS.