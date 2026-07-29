A disputa eleitoral para o governo do estado gaúcho ganha nomes que combinam vivência institucional e legislativa com herança política de família tradicional no Rio Grande do Sul . A neta de Leonel Brizola percorre a máquina pública a quase duas décadas e no pleito de 2026 se candidata ao governo de RS. Juliana Brizola é advogada e tem 50 anos.
Ela nasceu em Porto legre, na capital gaúcha, em 3 de agosto de 1975 e completa 51 anos no segundo semestre de 2026. Ela é gêmea de Leonel Brizola Neto e neta do ex-governador dos "dois rios" do Brasil: Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Leonel Brizola.
Além da forte herança familiar que inclui parentes próximos que atuam na política nacional, incluindo seu irmão conhecido como Brizola Neto - Carlos Daudt Brizola. Ela é mãe de dois filhos: José Inácio e Angelina.
Formação jurídica
Juliana se formou em Direito pela Universidade Santa Úrsula (RJ), em 2001. Logo depois se especializou em segurança pública e obteve o título de mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
A neta de Brizola se divide e atua tanto como advogada, quanto na sua carreira política ao longo da sua trajetória. Inclusive ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo na Vice-Presidência no Comitê da América Latina e Caribe da Internacional Socialista (IS).
Carreira política: investimento na política do RS
Juliana Brizola começou sua carreira política em Porto Alegre, como secretária municipal da Juventude, entre os anos de 2007 e 2008, na gestão do prefeito José Fogaça. Nas eleições municipais de 2008, candidata a vereadora da capital gaúcha pelo PDT. Ela foi eleita e exerceu mandato de 2009 a 2010.
O desempenho no seu primeiro pleito abriu as portas para a política estadual. Mesmo antes de finalizar o mandato no município, ela disputou a vaga na Assembleia Legislativa do RS (ALRS) e foi eleita deputada estadual, cargo que se reelegeu nos pleitos seguintes. Juliana Brizola cumrpiu mandatos na Casa Legislativa até janeiro de 2023.
Sua ação parlamentar foi pautada em pautas da seguridade social, educação e políticas públicas para a infância e juventude. Com o apoio do partido à qual é filiada desde que entrou no meio político, teve seu nome oficialmente registrado na disputa majoritária ao governo do RS.