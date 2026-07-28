Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, às 21h30.
Na 13ª posição, com 26 pontos, o Leão da Barra perdeu para o Remo, por 2 a 0.
Para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Jair Ventura deve escalar Emmanuel Martínez, que estava suspenso na última rodada, no lugar de Caíque Gonçalves.
Já Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes, Anderson Pato e Rúben Ismael seguem no departamento médico.
O Verdão de Abel Ferreira, por sua vez, busca se manter na liderança do campeonato com os retornos de Flaco López, Khellven, Alexander Barboza, Ramón Sosa e Allan.
Após a derrota diante do Atlético-MG, por 2 a 1, os paulistas estão seis pontos na frente do Flamengo e oito na frente do Athletico-PR.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Vitória - Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê.
Palmeiras - Abel Ferreira: Carlos Miguel; Emi Martínez (Bruno Fuchs ou Alexander Barboza), Gustavo Gómez e Murilo; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio (Ramón Sosa), Jhon Arias e Paulinho.
Data: 29/07 (quarta-feira).
Horário: 21h30 (de Brasília).
Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador
Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
Onde assistir: TV Globo, getv e Premiere