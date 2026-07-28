Reprodução/Wikipedia Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB)

A governadora Raquel Lyra (PSD) passou à frente de João Campos (PSB) na disputa pelo governo de Pernambuco. Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28) mostra a pré-candidata à reeleição com 43% das intenções de voto no primeiro turno. O ex-prefeito do Recife aparece com 37%.

A diferença é de seis pontos percentuais, mas os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, de três pontos para mais ou para menos. Raquel pode variar entre 40% e 46%, enquanto Campos fica entre 34% e 40%.

Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) têm 1% cada. Os indecisos são 11%. Outros 6% afirmaram que votarão em branco, anularão o voto ou não irão às urnas.

Raquel ganha nove pontos desde abril

A nova rodada inverte o resultado registrado pela própria Quaest em abril. Naquele levantamento, João Campos liderava com 42%, contra 34% de Raquel Lyra.

A comparação entre as duas rodadas mostra que a disputa mudou de direção em três meses, mas ainda não há vantagem estatisticamente segura. Como os intervalos dos candidatos se encontram em 40%, a próxima pesquisa será decisiva para indicar se a virada se consolidou ou foi apenas uma oscilação pontual.

O resultado encurta uma vantagem que chegou a oito pontos e coloca Raquel numericamente à frente. A disputa, no entanto, continua sem uma liderança isolada devido à margem de erro.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de nomes, Raquel também aparece na frente. Ela tem 25%, e João Campos, 18%. Mais da metade dos eleitores, 54%, não soube indicar um candidato. Brancos, nulos e os que dizem que não votarão somam 3%.

Segundo turno também tem inversão

Raquel Lyra alcança 45% em uma simulação direta contra João Campos, que registra 39%. A distância também representa empate técnico no limite da margem de erro.

Em abril, o quadro era o oposto: Campos tinha 46%, e Raquel, 38%. Desde então, a governadora ganhou sete pontos, enquanto o adversário perdeu sete.

Os indecisos representam 8% no segundo turno. O mesmo percentual declarou voto branco, nulo ou disse que não pretende votar.

A Quaest ouviu presencialmente 900 eleitores de Pernambuco entre quarta-feira (22) e domingo (26). O levantamento, contratado pela Genial Investimentos, tem nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-09649/2026.