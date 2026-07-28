Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h30.
Na 16ª colocação, com 21 pontos, o Colorado perdeu para o Atlético-PR, por 2 a 0.
Buscando escapar da zona de rebaixamento, o técnico Paulo Pezzolano volta a contar com Matheus Cunha, que estava lesionado.
O goleiro chegou de empréstimo do Cruzeiro e foi relacionado na última rodada. No entanto, ainda briga pela titularidade com Sergio Rochet, Anthoni e Kauan Jesus.
Já Benjamin, Thiago Maia e João Victor seguem no departamento médico.
O rubro-negro, por sua vez, se encontra no 2º lugar da tabela, com 38 pontos, após um empate contra o São Paulo, por 1 a 1.
Para o confronto, Leonardo Jardim tem o retorno de Gonzalo Plata, recuperado de uma tendinite no joelho, enquanto Arrascaeta deve entrar no segundo tempo para ganhar ritmo.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Internacional - Paulo Pezzolano: Anthoni; Félix Torres, Mercado e Maripan; Vitinho, Villagra, Bruno Gomes, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.
Flamengo - Leonardo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lorran (Arrascaeta); Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
Data: 29/07 (quarta-feira).
Horário: 19h30 (de Brasília).
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre
Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
Onde assistir: Amazon Prime
*Estagiária sob supervisão