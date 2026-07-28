LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C. Fluminense

O Fluminense recebe o Bahia nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30.

Na 4ª posição, com 33 pontos, o Fluminense corre o risco de sair do G-4 após empates diante do Grêmio e do Bragantino.

Além disso, Luis Zubeldía não poderá contar com John Kennedy, que segue suspenso devido a uma confusão no duelo contra o Massa Bruta, e Guilherme Arana, por conta de dores na coxa direita.

Já o meia Savarino, poupado contra o Imortal, deve começar no banco de reservas.

O Esquadrão de Aço, por sua vez, ocupa a 6ª colocação, com 31 pontos, e busca manter o volume de jogo apresentado contra o Corinthians.

No entanto, o zagueiro David Duarte e o lateral-esquerdo Zé Guilherme cumprem suspensão automática.

Na defesa, Marcos Victor e Kanu disputam a vaga, enquanto Luciano Juba assume a lateral.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Fluminense - Luis Zubeldía: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Hulk.

Bahia - Rogério Ceni: Ronaldo; Román Gómez, Ramos Mingo, Marcos Victor (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz.



Data: 29/07 (quarta-feira).

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Raphael Claus (SP)

Onde assistir: Globo e Premiere

*Estagiária sob supervisão



