Divulgação/Polícia Militar Viatura da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul

Lucas Daniel Vieira Nepomuceno da Silva, de 24 anos, foi preso em flagrante após a morte do padrasto, Aucindirlei Araújo de Almeida, de 48, em Rio Verde de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, na noite de sábado (25). Ele disse à polícia que interveio para proteger a mãe durante uma discussão.

A Polícia Militar foi chamada para atender uma briga familiar no bairro Semiramis. Quando os agentes chegaram, encontraram Lucas mantendo o padrasto imobilizado no chão. O suspeito o soltou, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte.

Lucas afirmou que Aucindirlei havia começado a discussão e demonstrado intenção de agredir a mulher. Ainda segundo o depoimento registrado na ocorrência, o padrasto teria desafiado o enteado para uma briga na área externa da casa.

Familiares relataram conflitos frequentes, histórico de agressões contra a mulher e uma medida protetiva vigente contra Aucindirlei.

O suspeito passou por exame em uma unidade de saúde e foi encaminhado à delegacia. O corpo de Aucindirlei seguiu para exame necroscópico. O caso foi registrado como homicídio simples.