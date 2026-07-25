MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. Fluminense

O Grêmio recebe o Fluminense neste domingo (26), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30.

Na 16ª posição, com 21 pontos, o Imortal de Luís Castro perdeu para o Mirassol fora de casa, por 2 a 1.

Buscando se afastar de vez da zona de rebaixamento, o clube anunciou a contratação de Jovane Cabral, jogador destaque da seleção cabo-verdiana.

Já o tricolor tem como objetivo se aproximar dos líderes da tabela, a fim de garantir vaga em competições como a CONMEBOL Libertadores.

Após o empate diante do Bragantino por 1 a 1, a equipe carioca se encontra na 4ª colocação, com 32 pontos.

No entanto, para o jogo, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com os zagueiros Julián Millán e Jemmes, que seguem no departamento médico.

O atacante John Kennedy foi expulso na rodada anterior e também não viajou com o elenco.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Grêmio - Luís Castro: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Villasanti, Nardoni e Gabriel Mec (Pérez); Tetê, Carlos Vinicius e Amuzu.

Fluminense - Luis Zubeldía: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê (Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk.

Data: 26/07 (domingo).

Horário: 18h30 (de Brasília).

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)

Onde assistir: Premiere

*Estagiária sob supervisão



