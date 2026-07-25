Divulgação/Cruzeiro Kaio Jorge, do Cruzeiro

O Cruzeiro recebe o Botafogo neste domingo (26), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h.

Na 8ª posição, com 27 pontos, o Cabuloso busca garantir vaga em competições maiores, após uma vitória contra o Internacional, por 2 a 1.

No entanto, devido aos desfalques de Gerson, Matheus Pereira, Cássio e Gabriel Pec, Artur Jorge deve mexer no time titular para o confronto.

No meio-campo, o principal nome que surge é o de Lucas Romero, que cumpriu suspensão na última rodada e está liberado para atuar ao lado de Matheus Henrique.

Já Lucas Silva deve ser improvisado numa função mais adiantada, enquanto Bruno Rodrigues apoia Kaio Jorge no setor ofensivo.

O Fogão, por sua vez, se encontra uma colocação atrás, com 26 pontos.

Com o objetivo de subir ainda mais na tabela, a equipe carioca tem o retorno de Ferraresi, que cumpriu suspensão diante do Vitória em casa e está à disposição do técnico Franclim Carvalho.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Cruzeiro - Artur Jorge: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero e Matheus Henrique; Bruno Rodrigues, Lucas Silva e Wanderson; Kaio Jorge.

Botafogo - Franclim Carvalho: Warleson; Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Matheus Martins.

Data: 26/07 (domingo).

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Onde assistir: Globo e Premiere

*Estagiária sob supervisão



