Rodrigo Coca/Corinthians Kaio César, do Corinthians

O Bahia recebe o Corinthians neste domingo (26), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h.

Na 6ª posição, com 30 pontos, o Esquadrão de Aço empatou com o Atlético-MG, por 1 a 1, na última rodada.

Buscando se manter no G-4, o técnico Rogério Ceni volta a contar com o lateral-esquerdo Luciano Juba, recuperado de uma lesão no reto femoral.

Além disso, o novo reforço Alejo Véliz deve disputar vaga com o centroavante William José.

Já o Timão, uma colocação atrás e com 27 pontos, briga por uma vaga na CONMEBOL Libertadores.

A equipe paulista vem embalada após uma vitória diante do Remo, por 3 a 1.

Para o jogo, Fernando Diniz tem o retorno do meio-campista Rodrigo Garro.

No entanto, ainda são desfalques o atacante Memphis Depay, que negocia renovação contratual, e o volante Raniele, em tratamento devido a um inchaço no tornozelo.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Bahia - Rogério Ceni: Ronaldo; Gomez, David Duarte, Ramos e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Pulga e Willian José.

Corinthians - Fernando Diniz: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Data: 26/07 (domingo).

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

Onde assistir: Globo, Premiere e getv

*Estagiária sob supervisão



