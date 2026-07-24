O Vasco da Gama recebe o Mirassol neste sábado (25), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h 30 min.
Na 17ª posição, com 20 pontos, o Gigante da Colina sofreu a sua segunda derrota consecutiva contra o Vitória, fora de casa, por 1 a 0.
Buscando sair do rebaixamento, o técnico português Pedro Emanuel, recém-contratado após a demissão de Renato Gaúcho, deve fazer algumas mudanças no time titular.
Em baixa, Puma Rodríguez deve ser substituído por Paulo Henrique. Já no ataque, Brenner e Spinelli disputam a vaga de centroavante.
O Leão Caipira, por sua vez, se encontra uma colocação atrás, com 19 pontos.
Apesar de terem somente cinco vitórias em 18 jogos disputados, o triunfo diante do Grêmio animou os torcedores.
Além disso, os comandados de Rafael Guanaes estão nas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores durante sua primeira participação no torneio.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Pedro Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira (Johan Rojas); Adson (Ramon Rique), Spinelli (Brenner) e Andrés Gómez.
Mirassol - Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Alesson e Edson Carioca.
Data: 25/07 (sábado).
Horário: 20h30 (de Brasília).
Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV
*Estagiária sob supervisão