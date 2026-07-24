O Santos recebe a Chapecoense neste sábado (25), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A bola rola no Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo e marca a estreia histórica do impedimento semiautomático.
Na 15ª posição, com 21 pontos, o Peixe busca se afastar de vez do rebaixamento.
Para o jogo, Cuca tem reforços de peso: o retorno de Neymar, que estava de férias após ter jogado a Copa do Mundo 2026, e Gabigol, recuperado de uma dor muscular na virilha.
Já a Chape, lanterna do campeonato, vem de uma derrota contra o Flamengo, por 4 a 0.
Os catarinenses se encontram a 9 pontos do Remo e a 10 do Mirassol.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Willian Arão (Christian Oliva) e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Gabigol (Neymar) e Barreal.
Chapecoense - Rafael Lacerda: Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Ítalo e Yannick Bolasie.
Data: 25/07 (sábado).
Horário: 18h30 (de Brasília).
Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo
Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Onde assistir: SporTV e Premiere
*Estagiária sob supervisão