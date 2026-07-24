Santos
Raul Baretta/Santos
Santos

O Santos recebe a Chapecoense neste sábado (25), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola no Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo e marca a estreia histórica do impedimento semiautomático.

Na 15ª posição, com 21 pontos, o Peixe busca se afastar de vez do rebaixamento.

Para o jogo, Cuca tem reforços de peso: o retorno de Neymar, que estava de férias após ter jogado a Copa do Mundo 2026, e  Gabigol, recuperado de uma dor muscular na virilha.

Já a Chape, lanterna do campeonato, vem de uma derrota contra o Flamengo, por 4 a 0.

Os catarinenses se encontram a 9 pontos do Remo e a 10 do Mirassol.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Willian Arão (Christian Oliva) e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Gabigol (Neymar) e Barreal.

Chapecoense - Rafael Lacerda: Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Ítalo e Yannick Bolasie.

Data:  25/07 (sábado).
Horário: 18h30 (de Brasília).
Local:  Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo
Arbitragem:  Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Onde assistir:  SporTV e Premiere

*Estagiária sob supervisão


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