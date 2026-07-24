Divulgação/Mokbul et al., Int. J. Surg. Case Rep. Enguia retirada do reto de um homem em Bangladesh

Um pescador de 55 anos foi internado em estado grave depois que uma enguia entrou pelo seu ânus e ficou presa no reto. O episódio ocorreu em Bangladesh e os médicos relataram o acontecido na revista científica International Journal of Surgery Case Reports.

O paciente procurou atendimento com fortes dores abdominais. Exames foram feitos e um raio-X mostrou o que aconteceu: uma enguia viva estava alojada no reto.

Pescaria



Para a surpresa dos médicos, o homem explicou que um dia antes, durante a pescaria, o animal entrou por suas nádegas e chegou à região. Segundo os profissionais da saúde, o incômodo vinha dos movimentos do peixe.

Divulgação/VietDuc University Hospital Enguia





A lesão foi considerada gravíssima. De acordo com o artigo científico, o animal deixou um rombo de 5 centímetros no cólon sigmoide, parte final do intestino grosso.

Os cirurgiões retiraram a enguia ainda viva e se debatendo, medindo 65 centímetros de comprimento. A equipe médica que atendeu o homem demonstrou espanto com a situação.

"O mecanismo pelo qual o peixe-enguia, em nosso caso, atravessou o canal anal e perfurou o cólon sigmoide levanta questões intrigantes sobre a anatomia e o comportamento tanto do peixe quanto do trato gastrointestinal humano." Trecho do relato do caso publicado na revista International Journal of Surgery Case Reports





Após a cirurgia, os médicos iniciaram uma colostomia, procedimento que conecta o cólon à parede do abdômen. Quatro dias depois, o pescador recebeu alta sem queixas de dor.

"A ingestão ou inserção de corpos estranhos não é incomum, particularmente em populações que exercem certas ocupações ou atividades recreativas. No entanto, a penetração na parede intestinal por um animal vivo, como um peixe, é um evento incomum e raramente documentado." Trecho do relato do caso publicado na revista International Journal of Surgery Case Reports





Casos semelhantes já aconteceram antes.

Em 2017, na China, um homem passou por cirurgia para retirar uma enguia que estava presa no seu reto. No episódio, porém, a equipe médica do Hospital Universitário Nanchang relatou acreditar que o animal foi introduzido no ânus do homem de forma proposital.



