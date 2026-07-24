O Athletico-PR recebe o Internacional neste sábado (25), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 18h 30 min.
Na 3ª posição, com 33 pontos, o Furacão vem de uma vitória contra o São Paulo, por 2 a 1.
No jogo, Leozinho completou 6 gols marcados com a camisa rubro-negra e foi elogiado pelo técnico Odair Hellmann.
Já o Colorado, na 14ª colocação na tabela, com 21 pontos, vive o oposto.
Após uma derrota contra o Cruzeiro, Paulo Pezzolano conta com reforços para escapar de vez do rebaixamento: o retorno de Rochet, que estava afastado por lombalgia e de Matheus Bahia, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Athletico-PR - Odair Hellmann: Santos; Gilberto, Terán, Aguirre e Esquivel; Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Leozinho; Mendoza e Viveros.
Internacional - Paulo Pezzolano: Anthoni (Rochet); Félix Torres, Mercado (Juninho) e Maripán; Bruno Gomes, Villagra, Bruno Henrique e Matheus Bahia; Bernabei, Carbonero e Alerrandro.
Data: 25/07 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília).
Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná
Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Onde assistir: Amazon Prime
*Estagiária sob supervisão