Reprodução/Instagram Carbonero, do Internacional

O Athletico-PR recebe o Internacional neste sábado (25), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 18h 30 min.

Na 3ª posição, com 33 pontos, o Furacão vem de uma vitória contra o São Paulo, por 2 a 1.

No jogo, Leozinho completou 6 gols marcados com a camisa rubro-negra e foi elogiado pelo técnico Odair Hellmann.

Já o Colorado, na 14ª colocação na tabela, com 21 pontos, vive o oposto.

Após uma derrota contra o Cruzeiro, Paulo Pezzolano conta com reforços para escapar de vez do rebaixamento: o retorno de Rochet, que estava afastado por lombalgia e de Matheus Bahia, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Athletico-PR - Odair Hellmann: Santos; Gilberto, Terán, Aguirre e Esquivel; Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Leozinho; Mendoza e Viveros.

Internacional - Paulo Pezzolano: ﻿Anthoni (Rochet); Félix Torres, Mercado (Juninho) e Maripán; Bruno Gomes, Villagra, Bruno Henrique e Matheus Bahia; Bernabei, Carbonero e Alerrandro.

Data: 25/07 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília).

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Onde assistir: Amazon Prime

*Estagiária sob supervisão



