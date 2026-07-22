Rodrigo Coca/Corinthians Gustavo Henrique, do Corinthians

Corinthians e Remo fecham a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (23). O duelo acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, às 19 h 30 min.

Na 12ª posição, com 24 pontos, o Timão de Fernando Diniz busca vencer em casa para se afastar de vez do rebaixamento. Durante o recesso, a equipe empatou contra o Cascavel, por 1 a 1, em amistoso.

Para o confronto são desfalques o meia Rodrigo Garro, suspenso por acúmulo de cartões amarelos e o atacante Memphis Depay, que disputou a Copa do Mundo pela Holanda e ainda negocia a renovação de contrato.

Já o Remo entrará em campo com praticamente os mesmos titulares que venceram o São Paulo. A única mudança deve ser o retorno do atacante Jajá no lugar de Zé Ricardo.

Atualmente, os comandados de Léo Condé se encontram na 19ª colocação, a três pontos do Grêmio, o primeiro time fora do Z-4.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Corinthians - Fernando Diniz: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto

Remo - Léo Condé: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchambá, Mayk; Zé Welison, Patrick, Vitor Bueno; Pikachu, Jajá e Alef Manga.

Data: 23/07 (quinta-feira).

Horário: 19h30 (de Brasília).

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)

Onde assistir: SporTV e Premiere

*Estagiária sob supervisão



