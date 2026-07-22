O Bolívar recebe o Grêmio, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 19h.
O Imortal chega ao mata-mata após ter terminado a fase de grupos na segunda posição do Grupo F, com 11 pontos, atrás apenas do Montevideo City Torque.
No entanto, além de Carlos Vinicius, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, a equipe não contará com Luís Castro.
O técnico ficará em Porto Alegre devido à questões de saúde e deve ser substituído interinamente por Victor Severino.
Já o Bolívar de Alejandro Restrepo ficou na terceira colocação do Grupo C da CONMEBOL Libertadores e não tem desfalques para o confronto.
Quem vencer, levará o resultado para Arena do Grêmio, onde será realizada a disputa de volta, valendo vaga para as oitavas.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Bolívar - Alejandro Restrepo: Lampe; Freita, Arreaga, Mena e Sagredo; Robson, Justiniano e Chavez; Romero, Caute e Pato Rodríguez.
Grêmio - Victor Severino: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Walter Kanemann e Caio Paulista; Nardoni, Villasanti e Gabriel Mec; Amuzu, Matheus Nascimento e Tetê.
Data: 16/07 (quinta-feira).
Horário: 19h (de Brasília).
Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia
Arbitragem: Roberto Perez (Peru)
Onde assistir: Panamount+
*Estagiária sob supervisão