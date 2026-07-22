LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Grêmio

O Bolívar recebe o Grêmio, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A bola rola no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 19h.

O Imortal chega ao mata-mata após ter terminado a fase de grupos na segunda posição do Grupo F, com 11 pontos, atrás apenas do Montevideo City Torque.

No entanto, além de Carlos Vinicius, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, a equipe não contará com Luís Castro.

O técnico ficará em Porto Alegre devido à questões de saúde e deve ser substituído interinamente por Victor Severino.

Já o Bolívar de Alejandro Restrepo ficou na terceira colocação do Grupo C da CONMEBOL Libertadores e não tem desfalques para o confronto.

Quem vencer, levará o resultado para Arena do Grêmio, onde será realizada a disputa de volta, valendo vaga para as oitavas.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Bolívar - Alejandro Restrepo: Lampe; Freita, Arreaga, Mena e Sagredo; Robson, Justiniano e Chavez; Romero, Caute e Pato Rodríguez.



Grêmio - Victor Severino: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Walter Kanemann e Caio Paulista; Nardoni, Villasanti e Gabriel Mec; Amuzu, Matheus Nascimento e Tetê.

Data: 16/07 (quinta-feira).

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Arbitragem: Roberto Perez (Peru)

Onde assistir: Panamount+

*Estagiária sob supervisão



