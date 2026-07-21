São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 21 h 30 min.
Na 8ª posição, com 25 pontos, o tricolor paulista não vence há cinco rodadas. Durante a pausa para a Copa do Mundo, a equipe realizou apenas jogos-treino, nos quais venceu Primavera, Santo André e Ferroviária e empatou com Juventus da Mooca, Red Bull Bragantino e Grêmio Mauaense.
Já o Furacão de Odair Hellmann vem de duas vitórias consecutivas e ocupa a 5ª colocação da tabela, com 30 pontos. No entanto, perdeu em amistosos, ocorridos este mês, contra o Boca Juniors e o Red Bull Bragantino.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
São Paulo - Dorival Júnior: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreira e Calleri.
Athletico-PR - Odair Hellmann: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto (Benavídez), Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros.
Data: 22/07 (quarta-feira).
Horário: 21h30 (de Brasília).
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
Arbitragem: Alex Gomes Stefano
Onde assistir: Globo e Premiere
*Estagiária sob supervisão