São Paulo
Rubens Chiri/São Paulo
São Paulo

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 21 h 30 min.

Na 8ª posição, com 25 pontos, o tricolor paulista não vence há cinco rodadas. Durante a pausa para a Copa do Mundo, a equipe realizou apenas  jogos-treino, nos quais venceu Primavera, Santo André e Ferroviária e empatou com Juventus da Mooca, Red Bull Bragantino e Grêmio Mauaense.

Já o Furacão de Odair Hellmann vem de duas vitórias consecutivas e ocupa a 5ª colocação da tabela, com 30 pontos. No entanto, perdeu em amistosos, ocorridos este mês, contra o Boca Juniors e o Red Bull Bragantino.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

São Paulo - Dorival Júnior: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreira e Calleri.

Athletico-PR - Odair Hellmann: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto (Benavídez), Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros.

Data: 22/07 (quarta-feira).
Horário: 21h30 (de Brasília).
Local:  Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
Arbitragem:  Alex Gomes Stefano
Onde assistir:  Globo e Premiere

*Estagiária sob supervisão


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