Internacional
Ricardo Duarte / Internacional
Internacional

O Internacional recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21 h 30 min.

Na 14ª posição, com 21 pontos, o Colorado busca reconquistar a confiança da torcida com uma vitória em casa. Antes da pausa para a Copa do Mundo, a equipe perdeu contra o Bragantino, por 3 a 1.

Além disso, o técnico Paulo Pezzolano ainda tem dúvidas de quem será o centroavante. Após a saída de Rafael Borré para o River Plate, VitinhoAlerrandro surgem como opções.

Já o Cabuloso está uma colocação à frente, com 24 pontos. Para o jogo, o clube conseguiu regularizar os reforços Gabriel Rojas e Gabriel Pec, agora à disposição de Artur Jorge.

No entanto, o principal desfalque deve ser o volante Lucas Romero, que cumpre suspensão automática.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Internacional - Paulo Pezzolano: Anthoni (Sergio Rochet), Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Gomes, Paulinho, João Victor, Carbonero e Allex; Vitinho.

Cruzeiro - Artur Jorge: Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Kaio Jorge e Sinisterra.

Data:  22/07 (quinta-feira).
Horário:  21h30 (de Brasília).
Local:  Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre
Arbitragem:  Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Onde assistir:  Globo e Premiere

*Estagiária sob supervisão


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