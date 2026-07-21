O Internacional recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21 h 30 min.
Na 14ª posição, com 21 pontos, o Colorado busca reconquistar a confiança da torcida com uma vitória em casa. Antes da pausa para a Copa do Mundo, a equipe perdeu contra o Bragantino, por 3 a 1.
Além disso, o técnico Paulo Pezzolano ainda tem dúvidas de quem será o centroavante. Após a saída de Rafael Borré para o River Plate, Vitinho e Alerrandro surgem como opções.
Já o Cabuloso está uma colocação à frente, com 24 pontos. Para o jogo, o clube conseguiu regularizar os reforços Gabriel Rojas e Gabriel Pec, agora à disposição de Artur Jorge.
No entanto, o principal desfalque deve ser o volante Lucas Romero, que cumpre suspensão automática.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Internacional - Paulo Pezzolano: Anthoni (Sergio Rochet), Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Gomes, Paulinho, João Victor, Carbonero e Allex; Vitinho.
Cruzeiro - Artur Jorge: Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Kaio Jorge e Sinisterra.
Data: 22/07 (quinta-feira).
Horário: 21h30 (de Brasília).
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre
Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Onde assistir: Globo e Premiere
*Estagiária sob supervisão