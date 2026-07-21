Palmeiras
Divulgação/Palmeiras/X
Palmeiras

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece no  Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

Na 7ª posição, com 26 pontos, o Coxa tem mudanças. Após a  expulsão de Pedro Rocha no confronto contra o Flamengo antes da pausa para Copa do Mundo, o técnico Fernando Seabra deve escalar Renato Marques, Lucas Ronier e Breno Lopes como trio de ataque.

Já o Verdão ocupa a 1ª colocação na tabela, com 41 pontos. Para o jogo, o time tem o retorno de Gustavo Gómez, Maurício, John Arias, Carlos Miguel e Vitor Roque, que treinaram normalmente nesta segunda-feira (20) e estão à disposição do técnico Abel Ferreira.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações 

Coritiba - Fernando Seabra: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.

Palmeiras - Abel Ferreira: ﻿Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista; Arias, Maurício e Ramón Sosa.

Data:  22/07 (quarta-feira).
Horário: 19h30 (de Brasília).
Local:  Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná
Arbitragem:  Anderson Daronco (RS)
Onde assistir:  Amazon Prime

*Estagiária sob supervisão


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