Via Cristais / Divulgação Desvio temporário em Paraopeba (MG) para implantação do sistema de pesagem em movimento

Quem vai viajar pela BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO) deve ficar atento às intervenções programadas ao longo desta semana. A concessionária Via Cristais divulgou o cronograma de obras que será realizado entre os dias 20 e 26 de julho, com serviços de pavimentação, manutenção da iluminação pública, implantação de fibra óptica e instalação do sistema de pesagem em movimento.

Em alguns trechos, haverá interdições temporárias de faixas durante os trabalhos de pavimentação, com sinalização para orientar os motoristas. Já as obras na rede elétrica e parte dos serviços de iluminação ocorrerão em horários de menor movimento e, segundo a concessionária, não devem causar impactos significativos no tráfego.

Onde haverá obras na BR-040 nesta semana

A programação prevê intervenções em quatro municípios de Minas Gerais.

Das 7h às 19h:

Sete Lagoas: obras na rede elétrica no km 476;

obras na rede elétrica no km 476; Contagem: obras na rede elétrica no km 525;

obras na rede elétrica no km 525; Paraopeba: sondagens para implantação de fibra óptica e obras de infraestrutura nos quilômetros 426, 428 e 436.

Das 22h às 5h

Ribeirão das Neves: manutenção da iluminação pública no km 518.

Das 22h às 4h

Contagem: manutenção da iluminação pública no km 530.

Segundo a Via Cristais, as equipes poderão realizar bloqueios temporários de faixas em pontos específicos, sempre com sinalização para orientar os condutores e garantir a segurança de trabalhadores e usuários da rodovia.

Sistema de pesagem em movimento avança na rodovia

Entre os quilômetros 428 e 429, em Paraopeba (MG), seguem as obras para implantação do sistema de pesagem em movimento.

A tecnologia, conhecida como pesagem em movimento, permite identificar caminhões com possível excesso de peso enquanto eles trafegam pela rodovia, sem necessidade de parada. As informações auxiliam os órgãos públicos na fiscalização e ajudam a preservar o pavimento, já que veículos acima do limite permitido aceleram o desgaste da pista.

Motoristas devem redobrar a atenção

A concessionária recomenda que os condutores reduzam a velocidade ao passar pelos trechos em obras, respeitem a sinalização temporária e mantenham distância segura dos demais veículos.

As intervenções fazem parte do cronograma permanente de melhorias da concessionária na BR-040, com o objetivo de aumentar a segurança viária, melhorar as condições do pavimento e modernizar a infraestrutura da rodovia.





A Via Cristais administra 594 quilômetros da BR-040, no trecho entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), que integra um dos principais corredores de transporte de cargas e deslocamento de passageiros do país.