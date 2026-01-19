Reprodução/Rede X Acidente envolvendo dois três na Espanha





O número de mortos em acidente entre trens em Adamuz (Córdoba), na Espanha, no último domingo (18), subiu para 39, além de 152 pessoas feridas. As informações são da emissora estatal RTVE, na manhã desta segunda-feira (19). Anteriormente, o quantitativo de vítimas fatais era 21.

O que aconteceu

Dois trens colidiram após um deles descarrilar e invadir a via oposta. Cerca de 317 estavam nos veículos. Na ocasião, equipes de resgate, incluindo bombeiros e ambulâncias, enfrentaram dificuldades para acessar vagões caídos em barranco. O serviço ferroviário entre Madri e Andaluzia foi suspenso.

A causa do acidente está sob investigação. A hipótese inicial é de possível falha nos desvios. Além disso, informações preliminares apontam que os trens estavam em alta velocidade no momento da colisão.







